Sterne für den Norden: Michelin zeichnet 40 Restaurants aus Stand: 04.04.2023 18:30 Uhr Je zwei neue Ein- und Zwei-Sterne-Restaurants im Norden - und Tränen in Hamburg, Aerzen, Kiel und Timmendorfer Strand: Am Dienstag hat der Guide Michelin die Auszeichnungen für 2023 bekannt gegeben.

Nach Norddeutschland vergaben die Gourmet-Kritiker insgesamt 53 Sterne - an 40 Restaurants. Zwei von ihnen erhielten die höchstmögliche Auszeichnung von drei Sternen: "The Table Kevin Fehling" und das "Aqua" von Sven Elverfeld in Wolfsburg. Bereits zum 15. Mal in Folge wurde der Koch für seine Künste am Herd mit der Spitzennote bedacht. Bundesweit wurden insgesamt 334 Restaurants mit den begehrten Sternen ausgezeichnet - so viele wie noch nie.

Vier Sterne kommen dazu, vier werden weggenommen

Auch in Sachen neue Sterne durften Häuser in Hamburg und Niedersachsen jubeln: Das "Votum" in Hannover mit Benjamin Gallein als Chef am Herd hat sich von einem auf zwei Sterne hoch gekocht - genauso wie das "Lakeside" in Hamburg mit Küchenchef Julian Stowasser. Neu mit einem Stern geehrt wurden das Restaurant "IKO" in Osnabrück und das "haebel" in Hamburg. In der Hansestadt liegen an diesem Dienstag Jubel und Tränen nah beieinander - denn ein paar Kilometer weiter hat das "Petit Amour" jetzt keinen Stern mehr. Es teilt das Schicksal mit dem "Gourmet Restaurant im Schlosshotel Münchhausen" in Aerzen in Niedersachsen - und mit zwei Restaurants in Schleswig-Holstein: Das "Ahlmanns" in Kiel und das "Balthazar" in Timmendorfer Strand haben jeweils ihren einzigen Stern verloren.

Ein neues Zwei-Sterne-Restaurant für Niedersachsen

In Niedersachsen mausert sich - nach dem einzigen Drei-Sterne-Standort Wolfsburg - die Landeshauptstadt immer mehr zum Hotspot für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker: Zwei Zwei-Sterne- und ein Ein-Sterne-Restaurant hat Hannover inzwischen zu bieten. Das Restaurant "Jante" konnte seine zwei Sterne verteidigen (und hat sich außerdem mit dem "Service Award" eine weitere begehrte Auszeichnung ins Haus geholt). Dazu kommt das neue Zwei-Sterne-Haus "Votum" - und das "Handwerk", das seinen Stern ebenfalls behält. Dicht gefolgt wird die Landeshauptstadt von Osnabrück mit drei Ein-Sterne-Restaurants: dem neu ausgezeichneten "IKO", dem "Friedrich" und dem "Kesselhaus". Insgesamt werden in Niedersachsen derzeit - wie im Vorjahr - elf Sterne-Restaurants gelistet:

"Aqua", Wolfsburg (Drei Sterne)

"Jante", Hannover (Zwei Sterne)

"Votum", Hannover (Zwei Sterne, einer davon neu)

"Apicius", Bad Zwischenahn (Ein Stern)

"Sterneck", Cuxhaven (Ein Stern)

"Genießer Stube", Friedland (Ein Stern)

"Handwerk", Hannover (Ein Stern)

"Seesteg", Insel Norderney (Ein Stern)

"Friedrich", Osnabrück (Ein Stern)

"IKO", Osnabrück (Ein Stern, neu ausgezeichnet)

"Kesselhaus", Osnabrück (Ein Stern)

Zehn Sterne-Restaurants in Hamburg

Die Hansestadt hat neben dem Drei-Sterne-Haus "The Table" von Sternekoch Kevin Fehling die meisten Zwei-Sterne-Restaurants im Norden. Insgesamt vier Häuser listet der Guide Michelin aktuell: Neben dem neu dazugekommenen "Lakeside" konnten das "100/200 Kitchen", das "bianc" und das "Haerlin" ihre zwei Sterne verteidigen. Hinzu kommen fünf Restaurants mit je einem Stern:

"The Table Kevin Fehling" (Drei Sterne)

"J100/200 Kitchen" (Zwei Sterne)

"bianc" (Zwei Sterne)

"Haerlin" (Zwei Sterne)

"Lakeside" (Zwei Sterne, einer davon neu)

"haebel" (Ein Stern, neu ausgezeichnet)

"Jellyfish" (Ein Stern)

"Landhaus Scherrer" (Ein Stern)

"Piment" (Ein Stern)

"Zeik" (Ein Stern)

Dreimal zwei Sterne, achtmal einer in Schleswig-Holstein

Gleich zwei Sterne-Restaurants weniger als im Vorjahr verzeichnet Schleswig-Holstein: Timmendorfer Strand hat mit der "Orangerie" nur noch ein Sterne-Restaurant, die Landeshauptstadt Kiel keines mehr. Damit kommt Schleswig-Holstein insgesamt auf elf vom Guide Michelin mit einem oder zwei Sternen bedachte Häuser. Diese aber konnten alle ihre Sterne aus dem Vorjahr verteidigen:

"Meierei Dirk Luther", Glücksburg (Zwei Sterne)

"Söl'ring Hof", Rantum auf Sylt (Zwei Sterne)

"Courtier", Wangels (Zwei Sterne)

"Das Grace", Flensburg (Ein Stern)

"KAI3", Hörnum auf Sylt (Ein Stern)

"Wullenwever", Lübeck (Ein Stern)

"Restaurant 1797", Panker (Ein Stern)

"DiVa", Scharbeutz (Ein Stern)

"Orangerie", Timmendorfer Strand (Ein Stern)

"BODENDORF'S", Tinnum auf Sylt (Ein Stern)

"Alt Wyk", Wyk auf Föhr (Ein Stern)

Mecklenburg-Vorpommern mit acht Sterne-Restaurants

Keine Drei- oder Zwei-Sterne-Küchen, dafür aber einige Ein-Stern-Restaurants listet der Guide Michelin in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich zu 2022 hat sich dabei nichts verändert. Alle im vergangenen Jahr prämierten Restaurants konnten ihre Auszeichnung verteidigen:



"Friedrich Franz", Bad Doberan

"freustil", Binz auf Rügen

"Ostseelounge", Dierhagen

"Alte Schule - Klassenzimmer", Feldberger Seenlandschaft

"Kulmeck by Tom Wickboldt", Heringsdorf (Usedom)

"The O'ROOM", Heringsdorf (Usedom)

"Ich weiß ein Haus am See", Krakow am See

"Gutshaus Stolpe", Stolpe

