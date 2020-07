Stand: 16.07.2020 10:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Darth Vader: Möge die Maske mit Dir sein

Wenn selbst die "dunkle Seite der Macht" in Gestalt des Star-Wars-Bösewichts Darth Vader mit seinen Stormtroopern schon vor dem Coronavirus warnt und zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes auffordert, sollten auch die letzten Zweifel an der Effektivität der Teilgesichtsbedeckung verschwunden sein - schließlich möchte man keinen Besuch vom Imperium bekommen. Die Idee zu dieser ungewöhnlichen Werbekampagne hatte die Universitätsmedizin Göttingen (UMG). "Die 'erste Corona-Episode' ist noch nicht vorbei. Wir wollen auch keine zweite. Nutzt eure Macht, andere zu schützen", lautet der Appell in dem YouTube-Video, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Tausende haben Clip bereits gesehen

Gedreht haben das Video Beschäftigte des Hochschulklinikums. Der Humor der Mediziner kommt offenbar an: Auf YouTube wurde der Clip nach Angaben der Universität bislang von rund 6.600 Menschen gesehen und begeistert kommentiert.

Teil einer Aufklärungskampagne

Das Video ist Teil der Kommunikationsmaßnahmen der Universitätsmedizin. Fünf Plakatmotive aus dem "Star Wars"-Universum begleiten die Aufklärungskampagne. Und wer könnte schließlich besser für das Tragen von Masken werben, als der passionierte Vollvisier-Träger Vader.

