Stand: 25.09.2019 19:19 Uhr

"Starke Schule": Umgang mit rechten Parolen lernen

Diskriminierung, Anfeindungen, rechte Parolen - auch vor Schulen machen populistische Tendenzen nicht Halt. Um antidemokratischen Verhaltensweisen angemessen begegnen zu können, sollen Lehrer künftig in dem Modellprojekt "Starke Lehrer - starke Schüler" gezielt geschult werden. Das niedersächsische Kultusministerium hat das in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung entstandene Programm am Mittwoch vorgestellt. An dem auf drei Jahre angelegten Modellprojekt beteiligen sich insgesamt 17 Lehrkräfte aus sechs allgemein- und berufsbildende Schulen in Walsrode (Heidekreis), Wildeshausen und Wardenburg (Landkreis Oldenburg), Salzgitter und Hannover.

Moderne Formen rechtsextremer Jugendkultur erkennen

Videos 00:46 Niedersachsen 18.00 Lehrkräfte öfter Opfer von Gewalt Niedersachsen 18.00 Die Zahl der Übergriffe auf Lehrkräfte ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr um rund 40 Prozent gestiegen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert deshalb mehr Personal. Video (00:46 min)

"Wir erleben aktuell einen Rechtsruck, eine polarisierende Gesellschaft und fehlenden Respekt", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Lehrer sähen sich im Unterricht verstärkt mit diskriminierenden Aussagen von Schülern konfrontiert, so Tonne. Es reiche nicht mehr, Position zu beziehen, so eine Sprecherin der Robert Bosch Stiftung. Es müsse Qualifizierung vorhanden sein, um dem entgegen zu wirken. Bislang fehle es den meisten Lehrern an Wissen und Sicherheit, um auf derartige Situationen pädagogisch angemessen zu reagieren. Die Lehrer sollen in dem Modellprojekt nun unter anderem lernen, moderne Formen rechtsextremer Jugendkulturen zu erkennen. Dann sollen sie Handlungsstrategien entwickeln.

Erfahrungen aus Sachsen

Das Projekt lief bereits bis zum vergangenen Jahr in Sachsen. Die Erkenntnisse, die dort gewonnen wurden, sollen in die Arbeit in Niedersachsen einfließen. und Erfahrungen aus dem Modellprojekt fließen nun unmittelbar in die Arbeit in Niedersachsen ein.

Weitere Informationen Gewalt gegen Lehrer nimmt deutlich zu 322 Lehrer in Niedersachsen sind im vergangenen Jahr Opfer von Straftaten geworden - fast 100 mehr als im Vorjahr. Die GEW erkennt darin eine Auswirkung des Personalmangels. (23.09.2019) mehr FAQ: Was tun gegen Nazi-Sprüche oder rechte Gewalt? Wie reagiert man, wenn man Zeuge eines Angriffs von Neonazis wird? Was kann man tun, wenn Freunde rassistische Reden schwingen oder rechtsextreme Postings teilen? Experten geben Tipps. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.09.2019 | 06:30 Uhr