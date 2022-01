Silvester: Gasexplosion in Melle und verletzte Polizisten Stand: 01.01.2022 09:07 Uhr Die Silvesternacht ist in Niedersachsen eher ruhig verlaufen. Eine folgenschwere Explosion jedoch gab es in Melle: Ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt.

Während einer Silvesterfeier in Melle (Landkreis Osnabrück) explodierte eine Gasflasche im Anbau eines Einfamilienhauses. Zehn Menschen hatten gefeiert und wollten die Party am frühen Morgen beenden, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige habe eine mit Gas betriebene Kaminstelle in dem Anbau löschen wollen. Beim Zudrehen sei die Gasflasche explodiert. Durch die Explosion sei der Mann in den Pool gefallen und habe Verbrennungen erlitten. Die anderen neun Anwesenden erlitten demnach leichte Verletzungen. Ein eher kleines Feuer durch die Explosion wurde schnell von der Feuerwehr gelöscht. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Warum die Gasflasche explodierte, ist noch unklar.

Braunschweig: Fünf Polizisten mit Schlägen attackiert

Insgesamt blicken Einsatzkräfte in Niedersachsen auf eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht zurück. Dennoch musste die Polizei immer wieder zu Einsätzen ausrücken. In Braunschweig wurden fünf Beamte in der Innenstadt verletzt. Sie seien von mehreren Menschen mit Faustschlägen attackiert worden, berichteten die Ermittler. Drei Angreifer wurden festgenommen.

Weitere Informationen Notarztwagen im Einsatz erfasst Fußgänger - Mann stirbt Der Notarztwagen war in Meppen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Ein Fußgänger auf der Straße wurde überfahren. mehr

Osnabrück: Viele Böller - wohl aus dem Nachbarland

Im Raum Osnabrück wurde nach Angaben der Polizei überraschend viel Feuerwerk gezündet. Möglicherweise sei der Grund dafür die Nähe zu den Niederlanden, vermutete eine Sprecherin. Zahlreiche Menschen aus der Region hätten sich offenbar jenseits der Grenze mit Feuerwerkskörpern eingedeckt. Anders als in Deutschland war der Verkauf von Pyrotechnik dort erlaubt. In der Innenstadt von Osnabrück gab es nach Angaben der Beamtin außerdem zahlreiche Schlägereien.

Ruhige Nacht im Raum Hannover, Oldenburg, Lüneburg

Keine größeren Vorkommnisse wurden im Großraum Hannover gemeldet. Die Silvesternacht sei von einem normalen Freitagabend kaum zu unterscheiden gewesen, so ein Polizeisprecher. Ebenfalls vergleichsweise wenige Einsätze gab es für die Beamten in Oldenburg und Lüneburg. Die meisten Menschen hätten sich an die Corona-Regeln und die örtlichen Feuerwerksverbote gehalten, hieß es.

Weitere Informationen Ruhige Silvesternacht in Norddeutschland Aufgrund der Corona-Auflagen gab es keine großen Feiern und wenig Feuerwerk. Einige Menschen wurden bei Unfällen dennoch schwer verletzt. (01.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2022 | 07:00 Uhr