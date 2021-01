Schnee verwandelt das Alte Land in Postkartenlandschaft Stand: 07.01.2021 14:33 Uhr Nach dem Oberharz schneit es auch in vielen anderen Gegenden Niedersachsens. Besonders der Osten des Landes liegt nun unter einer Schneedecke.

Im Alten Land etwa bedeckte die kühle Schicht am Donnerstag die Obstplantagen, weiter südlich legte sich der Schnee über die Heidelandschaft. Bis Freitagmittag sollen weitere Flocken fallen - im Flachland bis zu fünf und im Harz bis zu 15 Zentimeter Neuschnee, wie Meteorologe Tobias Schaaf vom Deutschen Wetterdienst (DWD) ankündigt. Richtung Nordsee müssten sich die Menschen dagegen eher auf Regen einstellen. Auch am Wochenende soll der Schnee erhalten bleiben - dann werde es aber wohl nur noch vereinzelt schneien, sagte Schaaf.

Behörden kontrollieren verstärkt in Harz und Deister

Nachdem zuletzt immer wieder zahlreiche Ausflügler in den Oberharz strömten, wollen Kommunen, Polizei und Harzer Tourismusverband einen erneuten Ansturm vermeiden. Der Landkreis Goslar hat den Verleih von Wintersportgeräten an Wochenenden verboten. Zudem soll deutlich mehr Polizei und Ordnungskräfte im Einsatz sein. Da der Schnee in den vergangenen Tagen auch zunehmend Besucher in den Deister in der Region Hannover gezogen hat, kontrolliert das Ordnungsamt der Stadt Barsinghausen auf den Parkplätzen Corona- und Park-Regeln.

Dieses Thema im Programm: Funkbilder - der Tag | 07.01.2021 | 16:00 Uhr