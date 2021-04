SPD und DGB wollen Wohnungsbau und Arztquote voranbringen Stand: 07.04.2021 08:42 Uhr Sozialdemokraten und Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) haben ein gemeinsames Positionspapier für Niedersachsen vorgestellt. Wichtige Ziele sind bezahlbare Wohnungen und mehr Ärzte auf dem Land.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hob daraus am Dienstag besonders die Schaffung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft hervor. Der private Wohnungsbau werde absehbar nicht ausreichen, um den Rückgang bezahlbarer Wohnungen aufzufangen, sagte der SPD-Landeschef. Günstiges Wohnen bedeute auch, dass die Menschen mehr Geld zum Leben hätten, so DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh. Eine Wohnungsbaugesellschaft sei "ein Beitrag zur sozialen Balance", aber auch eine Chance, öffentliches Vermögen aufzubauen, sagte Weil. Mit der CDU als Koalitionspartner sei das Vorhaben aber wohl nicht mehr in der laufenden Legislaturperiode umzusetzen.

SPD will leistungsfähige Krankenhäuser in der Fläche

Zur ärztlichen Versorgung sagte Weil, dass es auf dem Land Lücken gebe. "Wir müssen fürchten, dass diese Lücken größer werden." Ein Teil der Medizinstudienplätze solle deshalb an Bewerber vergeben werden, die sich verpflichten, nach Abschluss ihrer Ausbildung für bis zu zehn Jahre in einer unterversorgten Region zu arbeiten. "Wir wollen auch daran festhalten, dass wir leistungsfähige Krankenhäuser überall in unserem großen Flächenland haben." Weil zufolge soll das Positionspapier auch als Grundlage für das kommende Wahlprogramm der niedersächsischen SPD dienen. DGB-Chef Payandeh erklärte derweil, dass er auch mit anderen Parteien im Austausch stehe.

