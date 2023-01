Punk Schnipsy aus Weener schnorrt ein letztes Mal Stand: 10.01.2023 17:42 Uhr Punk Schnipsy ist unheilbar krank. Der 39-Jährige hat Krebs und liegt im Hospiz. Der Verein Steernsnupp hat ihm nun seinen letzten Wunsch erfüllt: Ein letztes Mal schnorren am Supermarkt.

Dort stand der Punk jahrelang. Er gehörte zum Stadtbild von Weener (Landkreis Leer). Am Dienstag brachte ihn ein Krankenwagen an seine - wie er es nennt - Arbeitsstelle. Warum das sein letzter Wunsch war? "Weil das meine Heimat ist", sagte Schnipsy. Er wolle nur ein bisschen herumsitzen und die Zeit genießen. Viele Menschen waren gekommen und begrüßten den Punk - mit lautstarkem Applaus. "Ich bin baff, so viele Menschen", sagte Schnipsy. Er genoss die Zeit sichtlich - trotz großer Schmerzen. An Abschied denken wollte er nicht.

