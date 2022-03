Proteste in vielen Städten: Erziehende beklagen Belastung Stand: 08.03.2022 15:00 Uhr Kitas, Sozialdienste und Jugendhilfeeinrichtungen sind am Dienstag in einigen Kommunen Niedersachsens geschlossen geblieben. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen.

Mehrere Kitas blieben in der Folge geschlossen oder waren nur eingeschränkt geöffnet. Manche Kommunen waren dabei stärker betroffen als andere. So waren etwa in Schortens (Landkreis Friesland) gleich mehrere der zehn städtischen Kitas geschlossen. In Hannover wurden die meisten städtischen Kitas bestreikt, in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) waren zehn Einrichtung geschlossen.

Protestaktionen in mehreren Städten

In vielen Städten und Gemeinden kam es zudem zu öffentlichen Protesten - meist dort, wo Schwerpunkte der Aktion waren. In Oldenburg, wo nach Informationen der NDR in Niedersachsen etwa 60 Erzieherinnen und Erzieher am Dienstag nicht arbeiteten, versammelten sich rund 150 Frauen und Männer auf dem Schlossplatz, darunter Erziehende und Sozialarbeitende. Viele klagten über die gestiegene Arbeitsbelastung und den Betreuungsschlüssel. Die Gruppen müssten kleiner werden. Und es brauche mehr gut ausgebildete Menschen, sagte eine Erzieherin dem NDR in Niedersachsen.

"Es geht an die Substanz"

Auch auf anderen Kundgebungen wird der Fachkräftemangel beklagt. So etwa in Osnabrück, wo sich 140 Menschen versammelten. Aufgrund von enormen Verwaltungsaufwand müsse die Pädagogik oft hintenanstehen, erzählte Anne-Kathrin Jäger, Sozialassistentin in einer Kita. Dazu komme eine hohe Belastung. "Es geht an die Substanz, an unsere Kräfte", so Jäger. Frust dominierte auch bei dem Protest vor dem vor dem Neuen Rathaus in Göttingen. Etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Krippen, Kindergärten und Sozialdiensten kamen dort zusammen. Ramona Fischer, die in einer Kita arbeitet, beklagte die Perspektivlosigkeit. Erzieherinnen würden verschlissen werden und aufgrund der schlechten Bedingungen gebe es kaum Nachwuchs.

Mehr Geld und Maßnahmen gegen Fachkräftemangel gefordert

Aufgerufen zu den Aktionen hatte die Gewerkschaft ver.di. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den Kita- und Erziehungsbereich erhöht werden. Ver.di fordert unter anderem mehr Geld für die Beschäftigten und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Die erste Gesprächsrunde mit den kommunalen Arbeitgebern war Ende Februar ergebnislos zu Ende gegangen.

Aktion gezielt am Weltfrauentag

Die Aktion am Weltfrauentag war nicht zufällig gewählt: Das Datum biete sich an, weil es um Berufe gehe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, sagte Sebastian Wertmüller von ver.di. Die Beschäftigten seien hart getroffen: Überstunden, Mehrarbeit, zu große Gruppen - das alles sei nicht erst seit Corona für viele Alltag. Erziehungs-, Sorge- und Pflegeberufe bedürften unbedingt einer Aufwertung.

