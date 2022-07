Pilotprojekt in Rotenburg: Vier-Tage-Woche für mehr Geld Stand: 12.07.2022 15:12 Uhr Bei einem Pilotprojekt in Rotenburg (Wümme) bekommen Arbeiterinnen und Arbeiter mehr Lohn - bei einer Vier-Tage-Woche. Die Belegschaft muss dafür aber jeden Tag eine halbe Stunde länger bleiben.

Das mit der IG-Metall initiierte Projekt bei einem Hersteller für Wochenmarkt-Wagen soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ab September erhält die Belegschaft von Borco Höhns laut neuem Haustarifvertrag fünf Prozent mehr Lohn für nur noch vier statt fünf Tagen Arbeit. Allerdings: Die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen dafür jeden Tag eine halbe Stunde länger arbeiten. Die zwei freien Freitage im Monat muss sich die Belegschaft erarbeiten. Damit erlässt der Chef seiner Belegschaft unterm Strich eine halbe Wochenarbeitsstunde. Firmenchef Andreas Elsässer will das Projekt später auf eine reguläre Vier-Tage Woche, bei der jeder Freitag frei ist, ausweiten.

IG-Metall: "Ein hochinnovativer Vorschlag"

Die IG-Metall sprach von einem "Leuchtturmprojekt", das unbedingt Schule machen solle. "Das ist ein hochinnovativer Vorschlag", sagte Gewerkschaftssekretärin Stefanie Gebhardt dem NDR in Niedersachsen. Vereinzelt gebe es solche Konzepte in der Gastronomie in Niedersachsen, auch in Werbeagenturen und der IT-Branche. "Für einen Produktionsbetrieb ist das nach meinem Kenntnisstand einzigartig", sagte Gebhardt.

"Notorische Meckerköppe"

"Die Vier-Tage-Woche stand bei allen hoch im Kurs", sagte Firmenchef Elsässer. Es werde außerdem überall von Fachkräftemangel gesprochen. "Wir erhoffen uns, dass wir mit diesem Modell ein attraktiver Arbeitgeber sind. Ob die Mitarbeiter im Betrieb zufrieden sind mit der neuen Regelung? "Die meisten schon, eine Handvoll nicht", sagte Elsässer. "Die nennt sogar Betriebsrat Manfred Schmidt notorische Meckerköppe." Zwei oder vielleicht bald vier freie Freitage, das sei gut für die viel zitierte Work-Life-Balance, so der Chef. Was die Mehrarbeit unter der Woche angeht, sagte der Betriebsrat, sei das Unternehmen mit Arbeitszeitkonten flexibel aufgestellt.

