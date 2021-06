Pflegende protestieren für mehr Personal und Flächentarif Stand: 16.06.2021 09:32 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat heute in Niedersachsen und Bremen zu Protestaktionen gegen Missstände im Gesundheitssystem aufgerufen. Anlass ist die Konferenz der Gesundheitsminister der Länder.

Die Arbeitnehmervertreter fordern unter anderem mehr Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie flächendeckende Tariflöhne. Einen entsprechenden Forderungskatalog wollen Pflegekräfte und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen heute an Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) in Hannover übergeben.

Ver.di: "Probleme im Gesundheitswesen ungelöst"

Zur gleichen Zeit soll auch in Bremen vor dem Sitz der Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke) demonstriert werden. Trotz aller Versprechungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Regierungsparteien blieben die "Probleme im Gesundheitswesen ungelöst", sagte David Matrai, zuständig für Gesundheit und Soziales bei ver.di in Niedersachsen und Bremen. Heute sind bundesweit Kundgebungen geplant.

