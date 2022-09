Penis oder Pfeil? AfD-Gummibärchen amüsieren die Netzwelt Stand: 15.09.2022 13:03 Uhr Die AfD Niedersachsen hat mit ihren Geschenken im Wahlkampf für die Landtagswahl spöttische Reaktionen im Netz kassiert. Auch aus der Partei selbst kommt Kopfschütteln.

Im Wahlkampf verteilen Parteien so manches Geschenk an potenzielle Stimmengeber. Die AfD in Niedersachsen sammelt mit ihrem Geschenk nun aber eher Spott statt Stimmen: Die Partei verteilt Süßigkeiten aus Weingummi, die den Pfeil im Partei-Logo darstellen sollen. Viel mehr aber erinnern die roten Gummifiguren an Penisse. Medien und Nutzerinnen und Nutzer im Internet amüsieren sich: "Schwänze für Deutschland?" titelt etwa T-Online und parodiert damit den eigentlichen Parteinamen "Alternative für Deutschland".

"Nicht geeignet, um ernsthaft für unsere Partei zu werben"

Auch parteiintern lösen die Süßigkeiten Irritation aus. Antonin Brousek, AfD-Fraktionsvize im Berliner Abgeordnetenhaus, musste wohl auch gleich an den Slogan seiner Partei denken: "Schwänze für Deutschland?", fragt auch er und kritisiert: Die Gummibärchen seien "ganz und gar ungeeignet, ernsthaft für unsere Partei zu werben".

Diskussion auf Twitter

Twitter-Nutzende reagieren in großer Zahl und zeigen sich dabei reichlich ungeniert und schadenfroh. "Wer von Ihnen hat Modell gestanden oder waren es verschiedene Herren?", fragt etwa einer. "Nicht aufregen, Gummibärchen essen", schreibt ein anderer zu einem Foto der AfD-Werbetüte. Weitere Nutzerinnen und Nutzer üben Kritik: Das Missgeschick sei nicht berichtenswert. Oder aber finden eine andere Assoziation: "Gummibärchen in Form von Telefonhörern. Die kennt doch heute gar keiner mehr!"

AfD männlichste Partei im Bundestag

Mit männlichen Geschlechtsteilen werben wollte die AfD sicherlich nicht. Aber das Missgeschick passt insofern, als die Partei 2021 im Bundestag die Fraktion mit den meisten Männern stellte - fast 90 Prozent. Aktuell sind in der Fraktion von 79 Mitgliedern 68 Männer.

