A39 bei Hildesheim: Jugendliche fliehen auf Motorroller vor Polizei Stand: 16.05.2025 11:01 Uhr Zwei Jugendliche haben sich am Donnerstag auf der A39 bei Hildesheim eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die jungen Männer waren mit einem Motorroller auf der Autobahn unterwegs.

Nach Angaben der Polizei fuhren der 14- und der 15-Jährige mit dem Roller ohne Kennzeichen in Richtung A7. Sie fielen einer Polizeistreife auf, die die Jugendlichen vor der Anschlussstelle Hildesheim zuerst zum Verlassen der Autobahn bewegen konnte. Doch kurz davor wendete der Rollerfahrer und fuhr auf die A7, so die Polizei. Diesmal jedoch stadteinwärts. Die Jugendlichen fuhren über einen Gehweg in das Wohngebiet Stadtfeld - dort endete die Flucht demnach vorerst in einem Gebüsch.

Jugendliche flüchten weiter zu Fuß

Die jungen Männer flüchteten zu Fuß weiter, so die Polizei. Erst durch Hinweise von Zeugen konnten Beamte die beiden später vorläufig festnehmen. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben, so ein Polizeisprecher. Gegen die Jugendlichen wird nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Führerschein und des Verdachts auf eine Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Außerdem bestehe der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim