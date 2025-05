Stand: 16.05.2025 18:29 Uhr Antibabypille - Weniger junge Frauen nutzen Verhütungsmethode

In Niedersachsen verhüten immer weniger Frauen mit der Antibabypille. Wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Freitag mitteilte, hat eine Auswertung der Versichertendaten ergeben, dass 30 Prozent der 13- bis 21-jährigen Mädchen und Frauen in Niedersachsen ein Rezept für die Antibabypille erhalten haben. Im Jahr 2020 waren es demnach noch etwa 44 Prozent gewesen. "Nach wie vor gehört die Antibabypille zu den am häufigsten genutzten Verhütungsmitteln und stellt eine der sichersten Methoden dar", so die kommissarische Leiterin der TK-Landesvertretung Niedersachsen, Sabrina Jacob. Welche Verhütungsmethode sich für wen am besten eignet, hänge von vielen Entscheidungsfaktoren ab, so Jacob. Es sei daher wichtig, dass junge Frauen Zugang zu Informationen über alle verfügbaren Optionen hätten.

