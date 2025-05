Stand: 16.05.2025 12:19 Uhr 44 Kanister in Gewässer im Emsland entdeckt - Inhalt unklar

Angler haben am Donnerstag einen Kanister mit einer schwarzen Flüssigkeit in einem Ableiter des Küsten-Kanals bei Esterwegen (Landkreis Emsland) entdeckt. Sie alarmierten die Polizei. Feuerwehrkräfte und speziell ausgerüstete Taucher entdeckten darauf 43 weitere verschlossene Behälter, teilte eine Sprecherin der Polizei dem NDR Niedersachsen am Freitag mit. Die Kanister haben den Angaben zufolge jeweils ein Fassungsvermögen von fünf Litern. Ein Labor in Oldenburg soll jetzt klären, ob es sich um Gefahrgut handelt. Erste Proben haben laut Feuerwehr ergeben, dass es sich nicht um Öl handelt. 120 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" über den Fund berichtet.

VIDEO: Über 40 Kanister mit schwarzer Flüssigkeit aus Wasser geborgen (1 Min)

