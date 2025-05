Polizei bereitet sich wegen "Bandidos" auf Großeinsatz vor Stand: 16.05.2025 17:02 Uhr Der Rockerclub "Bandidos" will nach Angaben der Polizei am Samstag in Cuxhaven-Franzenburg ein Vereinsheim eröffnen. Für die Zeit rund um die Eröffnung hat auch die Bundeswehr Vorkehrungen getroffen.

Die Polizei rechnet mit einer dreistelligen Zahl an Clubmitgliedern, die schon am Freitag aus vielen Teilen Deutschlands anreisen könnten. Das Treffen werde daher mit einem größeren Aufgebot begleitet, so ein Polizeisprecher. Auch weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass die verfeindeten Rocker der "Hells Angels" stören könnten. Konkrete Hinweise darauf gibt es laut Polizei aber nicht. Auch über die Frage, weshalb die "Bandidos" nach fast zehn Jahren in den Landkreis Cuxhaven zurückkehren, haben die Beamten bislang keine Erkenntnisse. Die "Nordsee-Zeitung" hatte zuerst berichtet.

Bundeswehr warnt Soldatinnen und Soldaten

Die Marineflieger in Nordholz haben derweil ihre Soldatinnen und Soldaten dazu aufgerufen, zwischen Freitag und Montag nicht öffentlich in Uniform im nahen Cuxhaven zu erscheinen und das Gebiet um das neue Vereinsheim zu meiden. Der Sicherheitshinweis sei aus Fürsorgepflicht an die Beschäftigten gegangen, erläuterte ein Sprecher der Marineflieger. Weitere Details dazu waren am Freitagnachmittag nicht mehr zu erfahren.

