Olaf Lies bei Sonderparteitag einstimmig als Weil-Nachfolger gewählt Stand: 16.05.2025 19:34 Uhr Dass Olaf Lies als Ministerpräsident von Niedersachsen Nachfolger von Stephan Weil werden soll, war bekannt. Am Freitag nun haben SPD-Delegierte auf einem Sonderparteitag einstimmig für Lies gestimmt.

von Claudia Wohlsperger

Nicht nur in der Bundes-SPD, auch in der SPD Niedersachsen drehen sich die Rädchen der Zeit weiter. Stephan Weil tritt als Landesvorsitzender und Ministerpräsident zurück - als seinen Nachfolger hatte er im April Olaf Lies vorgeschlagen. Was zunächst wirkte, als hätte Stephan Weil im stillen Kämmerlein beschlossen, wie es in der Partei weitergeht, geht nun den offiziellen Weg durch die Partei: Am Freitag kam die SPD Niedersachsen zu einem außerordentlichen Parteitag in Hannover zusammen, um per Parteitagsbeschluss Lies für den Ministerpräsidenten-Posten zu empfehlen.

SPD Niedersachsen: Olaf Lies kommt, Stephan Weil geht

Tatsächlich gewählt werden soll Lies dann am kommenden Dienstag von den Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags. Dort kommt es allerdings nicht nur auf die Stimmen der SPD an - Lies braucht im Landtag die absolute Mehrheit. Die Grünen-Fraktion hat als Koalitionspartner aber bereits erklärt, dass sie sich eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit Lies als Ministerpräsident vorstellen könne.

Videos 2 Min Olaf Lies soll Nachfolger von Stephan Weil werden Die SPD-Spitze in Niedersachsen soll sich einstimmig für den derzeitigen Wirtschaftsminister ausgesprochen haben. Wofür steht der 57-Jährige? 2 Min

Weil: Blicke mit Stolz zurück

Allgemein gilt Olaf Lies als sehr beliebt in der niedersächsischen SPD - wie groß die Zustimmung wirklich ist, zeigte sich am Abend durch die einstimmige Wahl. Während der Sonderparteitag den Weg für Lies in die Staatskanzlei ebnet, markiert er auch den endgültigen Abschied von Stephan Weil. Der scheidende Ministerpräsident sagte im Interview mit dem NDR, er blicke mit Stolz auf eine gute Phase der niedersächsischen SPD zurück. Für ihn sei es persönlich wichtig, sich von seiner Partei aus der ersten Reihe verabschieden zu können. Eine Woche nach dem Sonderparteitag findet der reguläre Parteitag der SPD Niedersachsen in Wolfenbüttel statt. Dort soll Olaf Lies dann zum Landesvorsitzenden gewählt werden.

