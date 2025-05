Stand: 16.05.2025 10:41 Uhr Von Baum getroffen: Baumpfleger in Göttingen tödlich verunglückt

Ein Baumpfleger ist am Mittwoch in Göttingen bei einem Arbeitsunfall gestorben. Nach Polizeiangaben war der Mitarbeiter einer Fachfirma bei Fällarbeiten in einem Garten von einem Baum getroffen und unter ihm begraben worden. Kollegen hätten ihn noch befreit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Mann aber vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben, so die Polizei. Die anderen Arbeiter erlitten einen Schock, Notfallseelsorger betreuten sie. Der Leichnam des Mannes ist laut Polizei beschlagnahmt worden, die Ermittlungen dauern an. Auch die Berufsgenossenschaft befasst sich mit dem Fall, wie die Polizei bestätigte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen