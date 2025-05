Brandstiftung? Erneut Waldbrände im Landkreis Lüneburg Stand: 16.05.2025 18:05 Uhr Gleich zwei Waldbrände sind laut Polizei am Donnerstag im Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) ausgebrochen. Bereits am Montag musste die Feuerwehr in der Gemeinde ausrücken.

Am Donnerstagabend brannte es demnach zunächst nahe der Ortschaft Dellien auf einer kleineren Fläche. Noch am selben Abend brach nach Angaben der Feuerwehr zudem im Ortsteil Neuhaus auf rund 500 Quadratmetern ein Feuer aus. Einsatzkräfte löschten beide Brände. Die Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts von Brandstiftungen.

2.000 Quadratmeter Unterholz in Flammen

In Amt Neuhaus musste die Feuerwehr auch am Montag ausrücken: In der Nähe des Friedhofs Neuhaus standen am Nachmittag zunächst rund 2.000 Quadratmeter Unterholz in Flammen. Nach Angaben einer Sprecherin brauchten mehrere Ortsfeuerwehren drei Stunden, um den Brand zu löschen. Am Abend gab es dann laut Polizei in Neuhaus noch einen kleineren Flächenbrand. Die Ursachen für die beiden Feuer sind noch unklar.

Amt Neuhaus: Jahrelange Brandserie beschäftigt Gemeinde

Die Polizei schließt nach eigenen Angaben einen Zusammenhang zwischen den Bränden am Montag und Donnerstag nicht aus. Geprüft werde derzeit, ob ein Zusammenhang mit der Brandserie besteht, die Amt Neuhaus seit mehreren Jahren beschäftigt. Im Nordosten Niedersachsens war die Waldbrandgefahr laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zuletzt erhöht.

