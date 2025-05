Der NDR Niedersachsen geht auf Tour! Diesmal im Nordwesten Stand: 16.05.2025 12:21 Uhr Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrer Region? Worüber wollten Sie schon immer mal mit uns reden? Am 15. Mai 2025 ist unsere Tour durch das Berichtsgebiet des Studios Oldenburg gestartet. Das Motto: Der NDR hört zu.

Dass die Tour gerade jetzt im Nordwesten Niedersachsens unterwegs ist, ist kein Zufall. Anlass ist der 75. Geburtstag des NDR Studios in Oldenburg. Vor dort wird seit 1950 Programm aus der Region und für die Region und das ganze Land gemacht. Aus diesem Anlass kommt der NDR zu Ihnen! Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Ob Lob oder Kritik: Wir wollen es wissen. Haben Sie Anregungen für unser Programm? Dann immer gerne her damit! Wir sind überzeugt: Gemeinsam können wir den NDR noch besser machen. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Unsere Tourdaten Tag Uhrzeit Ort 15. Mai 2025 9 bis 14 Uhr Fähre Nordenham – Bremerhaven 16. Mai 2025 8 bis 12.30 Uhr Wochenmarkt in Jever 17. Mai 2025 11 bis 17 Uhr Schollentage in Moormerland 18. Mai 2025 10 bis 15 Uhr 2. Inklusiver Citylauf in Delmenhorst 20. Mai 2025 9 bis 14 Uhr Pflanzenmarkt Bremervörde 21. Mai 2025 8 bis 12.30 Uhr Wochenmarkt Achim 22. Mai 2025 14 bis 18 Uhr Wochenmarkt Cloppenburg 23. Mai 2025 8 bis 12.30 Uhr Westerstede 24. Mai 2025 10 - 18 Uhr Schlossplatz Oldenburg

Neun Stationen überall in der Region

Gleich der Startpunkt am 15. Mai war ein besonderer Ort - wir haben den festen Boden unter den Füßen verlassen und Station auf der Fähre von Nordenham nach Bremerhaven gemacht. Unsere weiteren Ziele sind Wochenmärkte, der Schollentag in Moormerland und - ganz sportlich - der Citylauf in Delmenhorst. Zum Ende sind wir dann in Oldenburg auf dem Schlossplatz zu Gast und feiern mit Ihnen am 24. Mai den 75. Geburtstag unseres Regionalstudios. Kommen Sie doch auch!

Karte: Hier ist der NDR zu Gast

Weitere Informationen Das NDR Studio in Oldenburg: Seit 1950 die Stimme der Region Der NDR in Oldenburg ist eine Institution. Seit 1950 läuft der Sendebetrieb aus dem Studio, das heute das größte des NDR ist. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.05.2025 | 19:30 Uhr