Stand: 16.05.2025 13:45 Uhr Lüneburg: Stahlträger stützen marode Rathausfassade

Die Fassade des Lüneburger Rathauses ist so marode, dass die Stadt dort massive Stahlträger anbringen lässt. Sie sollen das Bauwerk stützen und Schäden im historischen Mauerwerk verhindern, teilte die Stadt mit. Die Notstützen werden den Angaben zufolge an den jeweils äußeren Granitsäulen an der Touristinformation und am Niedergericht errichtet. Dafür benötige ein Unternehmen zwei Tage Zeit - gestartet sind die Arbeiten am Freitag. Anschließend werde das Stahlgerüst mit Holz eingefasst, da es für mindestens zwei Jahre am Rathaus stehen bleiben soll. In dieser Zeit werden demnach die Schäden im Mauerwerk der Fassade untersucht. Dazu finden der Stadt zufolge sogenannte Gebäude-Scans statt, die Risse und Ablösungen erfassen. Nach dieser Schadensanalyse werde ein Sanierungskonzept erarbeitet. Die Leiterin der städtischen Gebäudewirtschaft rechnet den Angaben zufolge mit Kosten von drei bis fünf Millionen Euro. Dafür werden demnach verschiedene Fördermöglichkeiten geprüft.

