Stand: 16.05.2025 09:48 Uhr Hannover: Nachbar rettet Familie aus brennender Wohnung

Eine fünfköpfige Familie ist in Hannover-Badenstedt mit einer Leiter aus einer brennenden Wohnung in der ersten Etage gerettet worden. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstagabend in der Wohnung der Familie ausgebrochen. Anwohner hatten den Qualm bemerkt und den Notruf gewählt. Noch bevor die Feuerwehrleute eintrafen, hatte ein Nachbar damit angefangen, die Eltern und deren drei Kinder über eine Leiter vom Balkon zu retten. Der Brand war laut Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht. Die Ursache muss nach Aussage eines Polizeisprechers noch ermittelt werden. Die Familie wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht, da die Kinder und ihre Eltern giftige Rauchgase eingeatmet hatten.

