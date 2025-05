Stand: 16.05.2025 15:54 Uhr Vier Verletzte nach Brand in Döner-Imbiss in Bremen

In Bremen sind am Freitagnachmittag vier Menschen in einem Döner-Imbiss verletzt worden. Ein Mensch musste reanimiert werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwei Personen wurden demnach schwer verletzt, eine Person leicht. Alle vier Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Rauchentwicklung in der Bremer Neustadt sei massiv gewesen, sagte der Sprecher. Die Flammen seien inzwischen gelöscht. Die Feuerwehr kühlte am Nachmittag noch Gasflaschen, die sich in dem Dönerladen befanden. Weitere Details zum Brand und den Verletzten nannte die Feuerwehr nicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr