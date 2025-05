Stand: 16.05.2025 09:22 Uhr Windrad in Bremervörde fängt Feuer: Flügel abgebrochen

In Bremervörde-Iselersheim (Landkreis Rotenburg) hat am Donnerstagabend eine Windkraftanlage Feuer gefangen. Ein Flügel stürzte herab, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Freitag. Weil die Anlage in großer Höhe brannte, konnten die Einsatzkräfte das Feuer nicht direkt löschen. Sie löschten herabfallende Teile, so der Sprecher. Verletzte hat es den Angaben zufolge nicht gegeben. Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Windrad als Brandursache aus. Der Brandort und die umliegenden Feldwege sind den Angaben zufolge nach wie vor weiträumig gesperrt. Teile der Anlage könnten immer noch herabstürzen, sagte der Sprecher. Rund 100 Feuerwehrleute waren demnach am Donnerstagabend im Einsatz.

VIDEO: Windkraftanlage in Bremervörde fängt Feuer - Flügel fällt herab (1 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Feuerwehr