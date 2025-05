Titeltraum futsch: TSV Hannover-Burgdorf verliert Topspiel gegen Melsungen Stand: 16.05.2025 21:54 Uhr Der Traum vom Titel ist für den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf wohl geplatzt. Die Niedersachsen verloren am Freitag das Topspiel zu Hause gegen die MT Melsungen mit 23:29 (15:14).

von Matthias Heidrich

Bester Werfer für Melsungen war der Ex-"Recke" Timo Kastening mit sieben Toren. Zum Matchwinner avancierte jedoch MT-Torwart Adam Morwaski mit 13 Paraden. Die Nationalspieler Lukas Stutzke (6) und Justus Fischer (5) waren die erfolgreichsten Schützen für die Niedersachsen.

Die viertplatzierten "Recken" haben nun 15 Minuspunkte auf dem Konto, während der Zweite Melsungen und Spitzenreiter Füchse Berlin bei zehn stehen. Bereits am Montag (20 Uhr) haben die Norddeutschen mit dem Auswärtsspiel bei Meister SC Magdeburg die nächste schwere Aufgabe vor der Brust.

Mit den Partien in Flensburg und zu Hause gegen Kiel Anfang Juni hat die TSV ohnehin das schwerste Restprogramm der Topteams.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Prokop: "Wir spielen wie Schlaftabletten"

Gegen Melsungen fanden die "Recken" überhaupt nicht in die Partie und Trainer Christian Prokop zog bereits nach 13 Minuten die Reißleine. 2:6 lag sein Team hinten, als er eine Auszeit nahm und Klartext redete: "Wir spielen wie Schlaftabletten, der Morawski lacht sich kaputt da hinten." In der Tat agierten die Niedersachsen viel zu behäbig und Melsungens Torwart hatte kaum Mühe, zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Paraden auf dem Konto zu haben.

TSV Hannover-Burgdorf - MT Melsungen 23:29 (15:14) Tore Hannover-Burgdorf: Stutzke (6), Fischer (5), Steinhauser (3/2 Siebenmeter), Uscins (2), Poulsen (1), Michalczik (1), Kulesh (1), Hanne (1), Alfred Solstad (1), Feise (1), Büchner (1)

Melsungen: Kastening (7/1), Örn Jonsson (6), Kristopans (5), Barrufet (4/2), Balenciaga (3), Moraes Ferreira (2), Cavalcanti (2)

Zuschauer: 9.900

Die Prokopsche Standpauke zeigte allerdings Wirkung. Danach rissen sich die Gastgeber zusammen und drehten das Spiel binnen zwölf Minuten. Zur Pause führte Hannover-Burgdorf nicht unverdient mit 15:14.

Melsungens Balenciaga kaum zu halten

Das Problem: Die "Recken" konnten ihr Niveau aus der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts nicht in die zweite Halbzeit retten. Melsungen spielte angetrieben von dem kaum zu haltenden Erik Balenciaga zielstrebiger und zog nach 48 Minuten auf fünf Tore weg - 25:20.

Davon erholten sich die Niedersachsen nicht mehr. Die Hausherren warfen zwar alles was sie hatten in die Waagschale, kämpften sich noch einmal auf 23:25 (55.) heran, doch in den entscheidenden Momenten war Melsungen nervenstärker. Und hatte den "lachenden" Morwaski, der mit insgesamt 13 Paraden ein großer Faktor für die Niederlage der "Recken" war.

Weitere Informationen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt erledigen "Hausaufgaben" souverän Die beiden schleswig-holsteinischen Clubs feierten am Donnerstag in der Handball-Bundesliga Pflichtsiege. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 16.05.2025 | 22:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga TSV Hannover-Burgdorf