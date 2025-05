Stand: 16.05.2025 08:26 Uhr Wüstenmarathon: Göttinger Student sammelt 14.300 Euro Spenden

Der Göttinger Student Yannik Hormann hat mit seinem Ultramarathon durch die Wüste in Namibia insgesamt 14.355 Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung gesammelt. Nach dem Ende der mehrwöchigen Spendenaktion am Donnerstag steht diese Summe nun fest. "Ich bin definitiv zufrieden und unheimlich froh, so viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt zu haben", sagte der 25-Jährige. Hormann war im März 70 Kilometer durch die Namib-Wüste gelaufen, in sozialen Medien warb er mit der Aktion zugleich um Spenden für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Er würde das immer wieder machen, "das hat unheimlich viel Spaß gemacht", sagte Hormann dem NDR Niedersachsen.

Weitere Informationen Durch die Wüste: Student aus Göttingen läuft für die Krebshilfe Yannik Hormann ist in Namibia 70 Kilometer Ultramarathon gelaufen. Sein Spendenlauf für krebskranke Kinder erhält viel Zuspruch. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.05.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen