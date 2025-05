Stand: 16.05.2025 07:15 Uhr Bad Bevensen: Geothermie-Pilotprojekt offiziell aufgelöst

Die Stadt Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) hat ihre Gesellschaft für erneuerbare Energien offiziell aufgelöst. Die Gesellschaft hatte das Ziel, in der Stadt Erdwärme-Quellen anzuzapfen, um zum Beispiel Kliniken und andere öffentliche Gebäude mit geothermischer Energie zu beheizen. Zwar hatte das Land Fördermittel in Aussicht gestellt, doch der Stadtrat hielt das verbleibende finanzielle Risiko für zu hoch und beschloss den Ausstieg im Januar. Stadtdirektor Martin Feller (Grüne), der seit 2006 für das Projekt gekämpft hatte, sagte dem NDR Niedersachsen im Januar, er werde weiter Gespräche mit Investoren führen und um das Projekt kämpfen. Zwei Investoren hatten nach Angaben der Stadt zuletzt Interesse gezeigt. Demnach gelang es aber nicht, sich rechtzeitig zu einigen. Die Abwicklung der Gesellschaft beginnt am 1. Juni, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie