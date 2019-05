Stand: 12.05.2019 08:48 Uhr

Passau: Drei Leichen in Pension entdeckt

Derzeit gebe es keine neuen Ermittlungserkenntnisse, teilt die Polizei Niederbayern am Morgen auf ihrer Webseite mit. Wie die drei Personen, eine davon aus Niedersachsen, in einer Pension zu Tode gekommen sind, ist somit weiter offen. Es werde mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt, hieß es. Angestellte der Pension hatten am Sonnabend die drei Toten entdeckt: zwei Frauen im Alter von 31 und 33 Jahren sowie ein 54 Jahre alte Mann. Sie stammen aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, so die Polizei, ohne weitere Angaben über die genauen Herkunftsorte zu machen. Klar ist lediglich, dass sich die drei erst am Freitag in der Pension eingemietet hatten.

Die Hintergründe für den Tod der drei Menschen seien derzeit völlig offen. Offen ist laut Polizei auch noch, in welcher Beziehung die drei zueinander gestanden hätten. In dem Gästezimmer der Pension stellten die Beamten zwei Armbrüste sicher. Ob und inwiefern diese mit dem Tod der drei Menschen zusammenhängen, wollten die Ermittler ebenfalls nicht sagen.

