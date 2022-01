Osnabrück: Zweites Geständnis im Windpark-Prozess Stand: 25.01.2022 17:54 Uhr Im Millionen-Prozess um erfundene Windparkprojekte hat der zweite Hauptangeklagte ein Geständnis abgelegt. Der ehemalige Finanzchef des Ex-Unternehmers Hendrik Holt gab eine Beteiligung am Betrug zu.

In der Vergangenheit hatte der Angeklagte stets behauptet, von den betrügerischen Machenschaften seines Chefs nichts mitbekommen zu haben. Unter anderem hatte Holt rund 1.000 Unterschriften gefälscht. Nachdem inzwischen Beweise gegen ihn vorliegen, räumte der 65-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht Osnabrück eine Mitschuld im Prinzip ein, berichtet der NDR in Niedersachsen. Den Angeklagten erwartet laut Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von bis zu acht Jahren.

Holt hatte schon vorher gestanden

Bereits im November 2021 hatte der Hauptangeklagte Hendrik Holt ein Geständnis abgelegt. Holt gab zu, mit gefälschten Unterschriften betrogen zu haben. Die Geschäftspartner hätten selbst schlecht gefälschte Unterlagen nicht erkannt, sagte der aus dem Emsland stammende Unternehmer. Für den Fall eines Geständnisses hatte die Kammer die Möglichkeit eines Straferlasses ins Spiel gebracht.

Ein Schaden von rund zehn Millionen Euro

Holt und die vier Mitangeklagten - seine Mutter, sein Bruder, seine Schwester und der ehemalige Finanzchef der Unternehmensgruppe - sollen Schäden in Höhe von rund zehn Millionen Euro verursacht haben, indem sie internationalen Energiekonzernen ausgedachte Windparks verkauft haben.

