OVG Lüneburg kippt Zuschauer-Beschränkung beim Fußball Stand: 11.02.2022 11:28 Uhr Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die in Niedersachsen geltende Beschränkung auf maximal 500 Zuschauer bei Großveranstaltungen im Freien aufgehoben. Drei Fußball-Drittligisten waren dagegen vorgegangen.

Wie das Gericht am Freitag mitteilte, wird die absolute Obergrenze von 500 Menschen bei Veranstaltungen unter freiem Himmel vorläufig außer Vollzug gesetzt. Die in der Corona-Verordnung vorgesehene Beschränkung unabhängig von der Kapazität, der Lage sowie der Ausgestaltung des Veranstaltungsortes sei auch unter Berücksichtigung des derzeitigen Infektionsgeschehens unangemessen und stelle daher einen verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigten Eingriff in die grundrechtlich geschützte Berufsausübungsfreiheit der betroffenen Antragsteller dar. Der Beschluss wirkt sich laut OVG nicht nur zugunsten der Antragsteller aus, sondern ist für ganz Niedersachsen allgemeinverbindlich.

VIDEO: Havelses Wießner: Klage grundsätzlich in Ordnung (4 Min)

OVG hält Beschränkungen grundsätzlich für angebracht

Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer letztlich ins Stadion dürfen, müsse im Einzelfall durch die jeweils zuständige Behörde entschieden werden, heißt es weiter. Unter Berücksichtigung der vorherrschenden Omikron-Variante, der ganz erheblichen Zahl von Neuinfektionen, der steigenden Hospitalisierungsinzidenz und der damit bereits einhergehenden und absehbar zu erwartenden Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems auch im Land Niedersachsen, sei es derzeit noch angemessen, eine Beschränkung von Großveranstaltungen aus Gründen des Infektionsschutzes zu ermöglichen, betonten die Richter. Mit Blick auf das derzeitige Infektionsgeschehen sei es auch noch nicht zwingend geboten, Großveranstaltungen - so wie in anderen Bundesländern - mit bis zu 10.000 Teilnehmenden bei einer maximalen Kapazitätsauslastung von 50 Prozent zu gestatten.

Drittligisten gehen gegen Obergrenze vor

Eintracht Braunschweig, der SV Meppen und der VfL Osnabrück hatten beim OVG einen sogenannten Normenkontroll-Eilantrag eingereicht. Damit wollten sie erreichen, bereits die Ligaspiele am kommenden Wochenende wieder mit einer größeren Zahl an Zuschauern im Stadion austragen zu können. Die niedersächsische Landesregierung hatte entschieden, als einziges Bundesland weiterhin nur 500 Zuschauer zuzulassen.

Clubs kritisieren Niedersachsens Alleingang

Die Vertreter der Vereine hatten der Landesregierung deshalb einen "Alleingang" vorgeworfen. Es sei ein "bundesweit einzigartiger Vorgang, nicht der bundeseinheitlichen Empfehlung der Länderkonferenz vom 2. Februar zu folgen, bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien bis zu 50 Prozent der Höchstkapazität beziehungsweise maximal 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in den Fußballstadien zuzulassen", hieß es in der Mitteilung der drei Clubs. Die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien hatten entschieden, dass trotz steigender Corona-Zahlen Stadien und Hallen deutschlandweit wieder mit mehr Zuschauern gefüllt werden dürfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2022 | 12:00 Uhr