Notruf-Ausfall: Grund war eine Störung bei der Telekom Stand: 11.11.2021 14:41 Uhr Deutschlandweit waren am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 für Polizei und 112 für Feuerwehr zeitweise gestört. Laut Niedersachsens Innenministerium gab es einen Netzausfall bei der Telekom.

Die Ursache für den Ausfall sei derzeit nicht bekannt. Man stehe in "engem Austausch mit der Telekom", hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Die Behörde habe umgehend auf die Störung reagiert und eine Warnung mit der höchsten Gefahrenstufe in den Warndiensten KATWARN und NINA eingestellt. Das sei bei Ausfällen von Notrufnummern vorgesehen, so das Ministerium. Seit 7.13 Uhr seien die Nummern in Niedersachsen wieder erreichbar.

Weitere Informationen Warn-Apps: NINA und KATWARN informieren über Gefahren Apps wie NINA oder KATWARN sind sinnvolle Warnsysteme. Doch Stromausfälle können Mobilfunk und Internet lahmlegen. mehr

Stadt und Landkreis Osnabrück am längsten ohne Empfang

Am frühen Morgen ging von Aurich bis Göttingen, von Cuxhaven bis in die Grafschaft Bentheim nichts mehr - auch die Amtsnummern von Polizei und Feuerwehr waren mitunter nicht nutzbar. Am längsten hielt die Störung offenbar in Regionen wie Stadt und Landkreis Osnabrück an. Aber auch dort gab die Leitstelle schließlich Entwarnung.

Nora-App ist Alternative zum Notruf

Alternativ zu Notruf und Amtsnummern gibt es die sogenannte nora-App, über die per Smartphone Hilfe gerufen werden kann. Die offizielle Notruf-App der Bundesländer hat den Vorteil, dass sie den genauen Standort des Nutzers ermitteln und an die zuständige Einsatzleitstelle übermitteln kann. Außerdem können Menschen, die schlecht oder gar nicht sprechen beziehungsweise hören können, mithilfe der App Polizei und Feuerwehr alarmieren. Weil die Anwendung überarbeitet wird, ist sie derzeit nicht über die App-Stores verfügbar. Interessierte können sich jedoch über die Website an die Anbietenden wenden, um sie zu installieren.

Weitere Informationen Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 wohl Software-Panne In vielen Bundesländern fielen heute früh die Notrufe von Polizei und Feuerwehr aus. Inzwischen funktionieren die meisten Anschlüsse wieder. (11.11.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.11.2021 | 12:00 Uhr