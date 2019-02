Stand: 01.02.2019 10:13 Uhr

Nord/LB: Land will mit Sparkassen verhandeln

Niedersachsens Landesregierung reagiert erleichtert auf das Angebot des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) zur Rettung der Nord/LB und will mit den Sparkassen eine Auffanglösung verhandeln. Das Kabinett habe entschieden, das Angebot des DSGV weiterzuverfolgen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Berlin. 1,2 Milliarden Euro wollen die Sparkassen demnach zur Verfügung stellen.

"Richtungsentscheidung" für die NordLB Niedersachsen 18.00 - 31.01.2019 18:00 Uhr Autor/in: Jörg Ihßen Die deutschen Sparkassen haben entschieden, dass sie die Nord/LB finanziell stützen wollen. Im Studio erklärt NDR Redakteur Jörg Ihßen die Tragweite der Entscheidung.







Milliardenzuschüsse nötig

Weil sagte zudem, dass die Nord/LB regionaler und kleiner werden soll. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) bewertete die Entscheidung als solides Fundament für eine Lösung. Es solle keine dauerhafte Belastung des Landeshaushaltes geben. Gleichwohl dürften nach Medienberichten zufolge auch die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt als Anteilseigner einen Milliardenbetrag zuschießen müssen.

Auch Hedgefonds haben mitgeboten

Die Nord/LB benötigt Finanzkreisen zufolge 3,5 Milliarden Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt den Druck auf die Landesbank erhöht und mit einer Abwicklung der Bank gedroht, sollte es nicht bald eine Lösung geben. Neben dem Angebot der Sparkassen gab es eine gemeinsame Offerte zweier US-amerikanischer Hedgefonds. Doch bei diesen privaten Investoren hätte das Land finanzielle Zugeständnisse machen müssen, wie Hilbers am Freitag betonte.

