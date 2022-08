Niedersachsens Tourismusverbände freuen sich über Reiselust Stand: 03.08.2022 10:46 Uhr Seit vergangener Woche sind alle 16 Bundesländer in den Sommerferien. In Niedersachsen haben die Ferien Halbzeit. Die Urlaubsregionen von der Küste bis zum Harz sind zufrieden mit der Buchungslage.

Die Zahlen aus dem Top-Jahr 2019 sind nach Angaben der Tourismusverbände allerdings nicht erreicht. Mancherorts gebe es freie Kapazitäten. Besonders an der Küste und auf den Inseln stünden noch Betten leer. Das liege unter anderem daran, dass viele Urlauber erstmals nach zwei Corona-Jahren wieder ins Ausland reisten oder aufgrund der Krisenlage ganz zu Hause blieben, so die Verbände. Außerdem komme es immer wieder vor, dass Besucherinnen und Besucher coronabedingt absagten.

Handelsverband: Kauflust ungebremst

Auch im Harz ziehe die Nachfrage an, sagte eine Verbandssprecherin. Urlaubsziele in der Lüneburger Heide seien in diesem Jahr besonders für kurze Aufenthalte beliebt. Pünktlich zur Heideblütenzeit seien die Quartiere komplett ausgebucht, heißt es. Laut Handelsverband ist die Kauflust in den Urlaubsgebieten trotz Inflation und Krisen ungebremst.

