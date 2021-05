Niedersachsens Schulen kehren Montag in Regelbetrieb zurück Stand: 27.05.2021 18:14 Uhr Ab Montag werden fast alle Schulen im Land wieder Präsenzunterricht mit ganzen Klassen anbieten. Das kündigte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover an.

In allen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 können Schülerinnen und Schüler damit wieder im Klassenverband gemeinsam unterrichtet werden. "Das ist eine richtige gute Nachricht für die Kinder und Jugendlichen, die in den letzten Monaten arg zurückgesteckt haben", so Tonne. Über fünf Monate lang wurden die Schüler überwiegend im Distanzlernen - im sogenannten Szenario C - und zuletzt wieder in geteilten Klassen, dem Szenario B, unterrichtet.

Emden und Holzminden mit zu hohen Zahlen

"Im Grundsatz kann überall Präsenzunterricht mit allen Schülerinnen und Schülern stattfinden", betonte der Minister. Nach derzeitigem Stand sei dies lediglich in der Stadt Emden und dem Landkreis Holzminden am Montag wegen zu hoher Inzidenzen noch nicht möglich. In Emden lag die Inzidenz am Donnerstag bei 88, im Kreis Holzminden bei 53. Voraussetzung ist, dass die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt.

Landeselternrat rügt Schutzkonzepte

Der Landeselternrat hatte die Pläne der Landesregierung zur Öffnung der Schulen im Vorfeld zwar begrüßt, dabei jedoch die aktuellen Schutzkonzepte als nicht ausreichend kritisiert.

