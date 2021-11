Niedersachsen weit vorn bei Bau neuer Windräder Stand: 02.11.2021 12:17 Uhr Niedersachsen liegt beim Zuwachs der Windenergie auf dem zweiten Platz hinter Brandenburg. 71 neue Windenergieanlagen sind in den ersten neun Monaten in Betrieb genommen worden.

Der Landesverband Erneuerbare Energien in Niedersachsen zeigt sich angesichts dieses Trends vorsichtig optimistisch. Allerdings müsse es noch einen deutlich größeren Schub für die Windenergie geben, heißt es. Der Verband geht davon aus, dass es am Ende des Jahres rund 100 neue Windenergieanlagen in Niedersachsen geben wird. Um die Klimaziele zu erreichen und den Wegfall von Kohle- und Atomstrom zu kompensieren, müssten es allerdings deutlich mehr als 300 pro Jahr sein.

"Ampel" will mehr Windkraft für Deutschland

Damit das gelingt, müssten laut Verbandssprecher Lars Günsel mehr Flächen für Windräder ausgewiesen und mehr alte durch neue Anlagen ersetzt werden. Zudem müssten Genehmigungen beschleunigt und Klagen, die oft jahrelang dauerten, zeitlich begrenzt werden. Zuletzt hatten SPD, Grüne und FDP in ihren Sondierungsgesprächen für eine neue Bundesregierung beschlossen, dass zwei Prozent der Fläche in Deutschland für Windkraft ausgewiesen werden sollen. Zudem sollen mehr Windräder auf offener See entstehen.

Bayern liegt auf dem letzten Platz

Auch deutschlandweit sind in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich mehr Windräder in Betrieb genommen worden als im Vorjahreszeitraum. Die Zahlen in den einzelnen Bundesländern sind dabei höchst unterschiedlich. In Bayern kamen von Januar bis September gerade einmal acht neue Windkraftanlagen hinzu - damit ist der Freistaat Schlusslicht.

