Stand: 13.05.2025 12:25 Uhr Gifhorn: 13-Jährige angefahren und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Gifhorn ist am Montagmorgen eine 13-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte das Mädchen eine Straße nahe einer Bushaltestelle überqueren, nachdem es aus dem Auto der Mutter gestiegen war. Ein 30-Jähriger habe die 13-Jährige dabei trotz Vollbremsung mit seinem Auto erfasst, so die Polizei. Das Unfallopfer wurde der Polizei zufolge mit einem Rettungshubschrauber in die MHH in Hannover geflogen, der Autofahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug musste demnach abgeschleppt werden. Gutachter sollen nun den genauen Unfallhergang klären.

