Niedersachsen verkündet Modellkommunen: Hier wird gelockert Stand: 03.04.2021 13:17 Uhr In ausgewählten Kommunen in Niedersachsen soll der Einzelhandel nach Ostern unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Heute wurden die "Auserwählten" verkündet.

Shoppen gehen, Kulturveranstaltungen besuchen und draußen im Café sitzen - das und mehr soll für Menschen in bestimmten Kommunen nach Ostern wieder möglich sein. Voraussetzungen sind ein negativer Corona-Test und Hygienemaßnahmen in Geschäften und etwa Kinos oder Fitnessstudios. Die Spitzen der rot-schwarzen Koalition hatten sich Mitte März auf diesen Modellversuch geeinigt. Heute hat das niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden die Auswahl bekannt gegeben. Zunächst seien nur Kommunen zugelassen worden, die "im Wesentlichen eine Inzidenz von 100 nicht überschreiten".

Diese 14 Kommunen dürfen lockern

Folgende Städte sowie eine Samtgemeinde sind dabei:

Aurich

Achim

Braunschweig

Buxtehude

Cuxhaven

Einbeck

Emden

Hann. Münden

Hildesheim

Lüneburg

Nienburg/Weser

Norden

Oldenburg

Samtgemeinde Elbtalaue

Negative Tests und Hygienemaßnahmen

In den Modellkommunen dürfen laut Verordnung ab dem 6. April Geschäfte, Theater, Kinos, Galerien, Museen, Fitnessstudios und Straßencafés als "sichere Zonen" öffnen. Dabei müssen negative Tests sowohl von Kundinnen und Kunden sowie den Angestellten vorliegen. Mit dem Einsatz einer App, zum Beispiel der Luca-App, soll die Kontaktverfolgung im Falle einer Infektion erleichtert werden.

Videos 1 Min Bewerbungsstart für Projekt Modellkommune nach Ostern Geöffnete Geschäfte, Kultureinrichtungen und Straßencafés trotz Corona: 25 Städte oder Gemeinden können mitmachen. (29.03.2021) 1 Min

Kritik von Kanzlerin

Bis Ende März hatten mehr als 60 Kommunen Interesse bekundet, darunter Osnabrück, Hannover, Braunschweig und Celle. Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 200 wurden im Vorfeld ausgeschlossen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte das Modellprojekt trotz Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigt. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sprach ebenfalls Unterstützung aus. "Wir werden mit einem gewissen Infektionsgeschehen in Deutschland leben müssen. Deshalb sind solche Modellversuche, wie ich finde, nicht unvorsichtig oder gar leichtsinnig", sagte er NDR Info. Ein ähnliches Projekt in Tübingen in Baden-Württemberg steht wegen steigender Inzidenzzahlen in der Kritik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2021 | 13:00 Uhr