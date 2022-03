Niedersachsen bereitet einrichtungsbezogene Impfpflicht vor Stand: 08.03.2022 14:30 Uhr Ab dem 16. März gilt bundesweit die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Niedersachsen will sie laut Ministerin Behrens "konsequent umsetzen".

Alle Einrichtungen seien bereits darüber informiert worden, dass sie diejenigen Beschäftigten melden müssen, die noch nicht gegen Corona geimpft seien oder deren Impfstatus unklar ist, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs am Dienstag. Ziel sei es, das Verfahren für die Einrichtungen und lokalen Gesundheitsämter so bürokratielos und einfach wie möglich zu machen. Dabei soll laut Behrens ein Meldeportal helfen, das ab Freitag freigeschaltet wird, damit es rechtzeitig zum 16. März zur Verfügung steht.

Hohe Impfquote in dieser Berufsgruppe in Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es nach Angaben der Gesundheitsministerin 240.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen, davon arbeiten 90.000 in der Pflege. Die Impfquote unter Beschäftigten in Krankenhäusern liege zwischen 97 und 98 Prozent und im Pflegebereich bei weit über 95 Prozent, wobei sie in stationären Einrichtungen höher sei als bei ambulanten Diensten, so Behrens. Die Ministerin sprach von einer hohen Impfquote und einer hoch verantwortungsvollen Berufsgruppe. Nichtsdestotrotz gebe es ein paar wenige, die nicht gegen Corona geimpft seien. Weil sie aber mit vulnerablen Gruppen arbeiteten, habe der Bund die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen.

Spagat zwischen Versorgung der Menschen und Impfpflicht

Behrens zeigte sich zuversichtlich, dass in Niedersachsen der Spagat zwischen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und der Versorgung angesichts der bereits hohen Impfquote gut gelingen wird. Das sehe etwa in ostdeutschen oder süddeutschen Bundesländern anders aus. Aber auch in Niedersachsen sieht die Ministerin mögliche Probleme etwa im ambulanten Bereich bei kleinen Pflegediensten auf dem Land. Könnten ungeimpfte Mitarbeitende nicht an ihren Einsatzort fahren, blieben alte Menschen unversorgt zurück. "Das ist der große Spagat, den die Gesundheitsämter mit den Einrichtungen hinbekommen müssen", sagte Behrens.

