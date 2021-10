Niedersachsen: Wintersemester startet zum Teil in Präsenz Stand: 01.10.2021 07:37 Uhr An den niedersächsischen Universitäten beginnt heute das Wintersemester. Nach drei Semestern mit nur Online-Angeboten soll es jetzt wieder Präsenzveranstaltungen geben - zumindest eingeschränkt.

An der Georg-August-Universität Göttingen etwa dürfen Hörsäle und Seminarräume nur halb voll sein. Was drinnen passiert, soll gleichzeitig online übertragen werden. So sollen jene das Lehrangebot am Computer verfolgen können, die keinen Platz bekommen haben, in Quarantäne sind oder sich nicht impfen lassen können. Die Hochschulen in Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück wollen hingegen große Vorlesungen weiter nur digital anbieten. Seminare sollen dort aber als Präsenzveranstaltung laufen.

Uni Hannover verteilt Bändchen für Geimpfte und Genesene

An allen Universitäten gelten Maskenpflicht und die 3G-Regel, sodass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete die Veranstaltungen besuchen dürfen - und das soll auch kontrolliert werden. Um die Einlasskontrollen zu vereinfachen, werden etwa in Hannover ab kommender Woche Bänder für die Handgelenke an bereits geimpfte oder genesene Studierende ausgegeben. Das Tragen der Bänder sei aber freiwillig, sagte eine Sprecherin der Universität.

