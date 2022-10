Niedersachsen: Rot-grüne Koalition steht Stand: 31.10.2022 17:00 Uhr Drei Wochen nach der Niedersächsischen Landtagswahl haben SPD und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Am Dienstag wollen die Parteien den Koalitionsvertrag der Öffentlichkeit vorstellen.

Es sei "gelungen, die Verhandlungen heute zu einem erfolgreichen Ende zu führen", teilten die Landesverbände von SPD und Grünen am Montag in Hannover mit. Beide Parteien hatten in der Woche nach dem Wahlsonntag, dem 9. Oktober, mit den Gesprächen über eine gemeinsame Landesregierung begonnen. Beide Seiten hatten schon im Wahlkampf signalisiert, miteinander regieren zu wollen.

Azubi-Ticket und Wohnungsbaugesellschaft geplant

Bislang haben Sozialdemokraten und Grüne als gemeinsame Pläne unter anderem ein landesweites Nahverkehrsticket für Schüler oder Auszubildende für monatlich 29 Euro angekündigt. Zudem planen sie ein höheres Einstiegsgehalt für Lehrkräfte sowie eine Landeswohnungsbaugesellschaft, mit deren Hilfe mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen soll.

Neuer Landtag konstituiert sich am 8. November

Am kommenden Wochenende müssen Parteitage beider Seiten das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen absegnen. Die SPD tagt am Sonnabend und die Grünen am Sonntag. Am Dienstag darauf, den 8. November, soll der aktuelle und designierte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der konstituierenden Landtagssitzung im Amt bestätigt werden. Das Parlament wählt den Landeschef in einer geheimen Wahl - für Weil wäre es die dritte Legislatur. Daraufhin stellt er die Mitglieder seines neuen Kabinetts vor.

Rot-grün will Nachtragshaushalt auf den Weg bringen

Im neuen Landtag stellen SPD und Grüne gemeinsam 81 von 146 Abgeordneten, die Regierungsmehrheit liegt bei 74 Sitzen. Stephan Weil und Julia Willie Hamburg (Grüne) haben angekündigt, nach der Bildung der neuen Landesregierung umgehend einen Nachtragshaushalt mit landeseigenen Hilfsprogrammen zur aktuellen Energiepreiskrise auf den Weg bringen zu wollen.

SPD erneut klarer Sieger bei Landtagswahl

Die SPD hatte bei der Landtagswahl 33,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereint. Die CDU, die bislang als Juniorpartner in einer großen Koalition mit der SPD regierte, kam auf 28,1 Prozent. Die Grünen wurden mit 14,5 Prozent zur drittstärksten Kraft vor der AfD, die elf Prozent erreichte. FDP und Linke kamen nicht in den Landtag.

