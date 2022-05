Neun-Euro-Ticket kommt: Wie funktioniert es in Niedersachsen? Stand: 20.05.2022 11:40 Uhr Die Bundesregierung hat angesichts hoher Energiepreise in einem Entlastungspaket unter anderem das Neun-Euro-Ticket beschlossen. Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat zugestimmt.

Ab dem 1. Juni sollen Fahrgäste drei Monate lang für neun Euro im Monat Bus und Bahn im Nahverkehr nutzen können - wohin und so oft sie wollen. Viele Verkehrsbetriebe in Niedersachsen fürchten massive Probleme. Denn sie gehen davon aus, dass es eng werden könnte in Bussen und Bahnen - besonders auf beliebten Ferienstrecken etwa zur Nordsee und zu den Ostfriesischen Inseln. Doch wo genau gilt das Ticket eigentlich und was ist zu beachten? Die wichtigsten Antworten:

AUDIO: Neun-Euro-Ticket: Die einen freuen sich, die anderen grübeln (2 Min) Neun-Euro-Ticket: Die einen freuen sich, die anderen grübeln (2 Min)

Was ist das Neun-Euro-Ticket? Das Neun-Euro-Ticket ist eine bundesweit gültige Monatskarte für den Nahverkehr (Nahverkehrszüge und S-Bahnen, Busse, Straßen- und U-Bahnen), aber nicht für den Fernverkehr (z. B. ICE, IC, EC, Flixtrain). Es kann von allen Menschen genutzt werden. Wo gilt das Neun-Euro-Ticket? Mit dem Neun-Euro-Ticket ist im Aktionszeitraum die Nutzung des Nahverkehrs in ganz Deutschland möglich. Sie können also innerhalb der Bundesrepublik im Geltungszeitraum Ihres Tickets (Juni, Juli oder August 2022) unbegrenzt mit den Nahverkehrszügen und S-Bahnen, Bussen, Straßen- und U-Bahnen fahren. Das Ticket gilt ausschließlich in der 2. Klasse. Ein Übergang in die 1. Klasse ist generell ausgeschlossen. Die mögliche Anerkennung des Tickets im IC zwischen Bremen Hbf und Norddeich Mole/Emden Außenhafen wird derzeit noch abgestimmt. In welchem Zeitraum gilt das Neun-Euro-Ticket? Das Angebot gilt voraussichtlich im Aktionszeitraum vom 1. Juni bis einschließlich 31. August 2022. Die Monatskarte gilt bundeseinheitlich jeweils einen Kalendermonat lang - also vom Monatsersten bis zum Monatsletzten im Juni, Juli oder August 2022. Die Gültigkeit des Tickets endet automatisch ohne Kündigung am letzten Tag des Geltungsmonats.

Möchten Sie im gesamten Aktionszeitraum mit diesem Angebot unterwegs sein, brauchen Sie ein Neun-Euro-Ticket für jeden der drei Monate. Wo kann man das Neun-Euro-Ticket kaufen? Aktuell werden die Vertriebskanäle vorbereitet. Deshalb kann noch keine Aussage dazu getroffen werden, ob das Ticket an allen Verkaufsstellen gekauft werden kann. Das Neun-Euro-Ticket wird voraussichtlich erhältlich sein

als Handy-Ticket mit der FahrPlaner-App (Download in den App Stores)

als Online-Ticket im Ticketshop und mit dem FahrPlaner

als Handy- und Online-Ticket im Navigator von DB

an den Fahrkartenautomaten an den Bahnhöfen

in vielen personalbedienten Verkaufsstellen

in vielen Bussen. Welche Mitnahmeregelungen gelten? Generell gilt das Neun-Euro-Ticket nur für die Fahrten des Inhabers/der Inhaberin. Kinder unter 6 Jahre können kostenlos mitfahren. Weitere Fahrgäste und ältere Kinder benötigen ein eigenes Neun-Euro-Ticket. Davon abweichend gelten weiterhin wie bisher die Mitnahmeregelungen für das Abo des Niedersachsentarifs. So können diese Abonnenten bei Fahrten auf der in der Abo-Fahrkarte eingetragenen Strecke am Samstag, Sonntag und an niedersächsischen Feiertagen einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder zwischen 6 und 14 Jahre kostenlos mitnehmen.

Diese Mitnahmemöglichkeit gilt allerdings nicht bei Fahrten auf darüber hinaus gehenden und anderen Strecken. Dafür braucht jede Mitfahrerin und jeder Mitfahrer ein eigenes Neun-Euro-Ticket. Dürfen Fahrräder mitgenommen werden? Da während des Aktionszeitraums durchgängig mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen zu rechnen ist, sollte nach Möglichkeit auf die Fahrradmitnahme verzichtet werden. Generell gilt: Die Fahrradmitnahme ist nur bei ausreichenden Platzkapazitäten möglich. Die Radmitnahme kann nicht garantiert werden, ein Recht darauf besteht nicht. Kinderwagen und Rollstühle genießen in jedem Fall Vorrang. Die Radmitnahme ist außerdem nicht im Neun-Euro-Ticket enthalten. Im Geltungsbereich des Niedersachsentarif benötigen Sie pro Rad eine Fahrradtageskarte Niedersachsentarif für 5 Euro, die Sie an folgenden Verkaufsstellen erhalten:

als Handy-Ticket mit der FahrPlaner-App (Download in den App Stores)

als Online-Ticket im Ticketshop und mit dem FahrPlaner

an den Fahrkartenautomaten an den Bahnhöfen,

in den personalbedienten Verkaufsstellen. Wie profitieren Abbonenten des Niedersachsentarifs? Für den Zeitraum von Juni bis August 2022 können Abonnenten des Niedersachsentarifs ihre Monatskarte bundesweit für Fahrten mit den Nahverkehrszügen und S-Bahnen, Bussen, Straßen- und U-Bahnen nutzen. Bitte beachten Sie die in dieser Zeit geltenden Mitnahmeregelungen. Abonnenten des Niedersachsentarifs sollen eine Erstattung erhalten. Weitere Angaben dazu folgen in Kürze. Abonnentinnen und Abbonenten müssen aber nicht selbst aktiv werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.05.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr