Neujahrsansprache: Weil ruft zu Toleranz auf

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ruft in seiner Neujahrsansprache zu Zuversicht und Toleranz auf. Mit viel Gemeinsinn könne man die anstehenden Probleme selbstbewusst angehen. Und davon sieht Weil eine ganze Menge: Nachdem man bereits 2019 tiefgreifende Veränderungen erlebt habe, spreche nun wenig dafür, dass sich dieses Tempo im Jahr 2020 ändern werde. Als Beispiele verwies Weil auf den Klimawandel und den "traurigen Zustand" mancher Wälder in Niedersachsen sowie den Umbau in der Automobilindustrie und in der Landwirtschaft.

"Es soll fair zugehen in Niedersachsen"

Weil gibt sich allerdings optimistisch. Man sei keineswegs nur von den Herausforderungen umzingelt, so der Ministerpräsident. Es gebe zwar Armut und soziale Missstände in Niedersachsen, "aber insgesamt leben wir auf einem Niveau, von dem frühere Generationen nur träumen konnten", sagt Weil. Der beste Weg, mit den Zukunftsfragen umzugehen, sei eine gute Mischung aus Zuversicht und Zusammenhalt. Dazu zählt für den Regierungschef auch ein gesellschaftliches Klima der Toleranz. Er rief dazu, die demokratischen Grundwerte zu schützen und zu respektieren. Es gehe darum, eine freie, tolerante und respektvolle Gesellschaft gemeinsam zu verteidigen, so Weil. Der Wunsch des Ministerpräsidenten für 2020: "Es soll fair zugehen in Niedersachsen."

