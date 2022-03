"NDR - Lass uns reden!": Corona, Entscheidungswege und Teams Stand: 31.03.2022 21:00 Uhr Wie entstehen Radio-Nachrichten? Wer entscheidet, was auf NDR.de steht? Wie viel Arbeit steckt in einem Fernsehbeitrag? Am Donnerstag haben Redakteurinnen und Redakteure des NDR Fragen beantwortet.

NDR Niedersachsen begleitet Hunderttausende Menschen durch den Tag. Aber was passiert täglich hinter den Kulissen? Und wie unabhängig sind die Journalistinnen und Journalisten überhaupt? In der Live-Sendung "NDR - Lass uns reden!" haben leitende Redakteurinnen und Redakteure des NDR Landesfunkhauses in Hannover Fragen von Menschen in Niedersachsen zum journalistischen Angebot des Senders beantwortet. Mit dabei waren Birgit Koch (NDR Online), Thorsten Pawlack (NDR 1 Niedersachsen), Susanne Wachhaus (NDR Fernsehen) und Georg Poetzsch (NDR Fernsehen).

"Habt ihr das Karla-Kolumna-Gen?"

Eine der Fragen erreichte den NDR über Twitter: "Wie kommt ihr an die besten Recherchen? Kommen besorgte Bürger zu euch, oder habt ihr das 'Karla Kolumna-Gen' und seid einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort?" Viele Fragen befassten sich mit den Entscheidungswegen, die hinter aktueller Berichterstattung liegen: Wer entscheidet eigentlich, wie, wo, was in welcher Form und in welchen Umständen berichtet wird?", "Wer entscheidet, was auf Instagram gepostet wird?" oder auch "Wie wird entschieden, welches das Thema der Woche in Hallo Niedersachsen wird?". Corona und die Besetzung der Teams in den einzelnen Redaktionen waren ebenfalls Themen, die die Menschen interessierten.

Dieses Thema im Programm: Unser Thema | 31.03.2022 | 19:05 Uhr