Stand: 27.12.2018 12:00 Uhr

"Moscheesteuer": Schritt in die Unabhängigkeit?

Seit Tagen läuft die Debatte um eine sogenannte Moscheesteuer für Muslime in Deutschland. Osman Timur, Vorsitzender des Vereins "Türkische Gemeinde in Niedersachsen", hat im NDR bereits vor über einem Monat mehr finanzielle Eigenständigkeit für die Moscheegemeinden im Land gefordert. Mittelfristig müsse man Lösungen finden, wie sich die Moscheegemeinden besser finanzieren könnten, sagte Timur Ende November. "Ich darf zum Beispiel keine Kirchensteuer zahlen für die islamische Gemeinde. Das kann ich als Jude, das kann ich als Christ. Aber nicht als Moslem. Wir müssen Strukturen finden, damit sich die Gemeinschaft selbst finanzieren kann", so Timur weiter.

Mehr "Inlandsorientierung" für den Islam?

In den vergangenen Tagen waren Stimmen aus der Großen Koalition in Berlin laut geworden, die die Erhebung einer derartigen Steuer befürworteten. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frei, sagte der Tageszeitung "Die Welt", Ziel müsse sein, "dass sich der Islam in Deutschland von der Einflussnahme ausländischer Staaten emanzipiert und eine stärkere Inlandsorientierung gewinnt". Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka bezeichnete die Idee als "diskussionswürdig". Die Gefahr, dass sich jemand radikalisiere, könne so verringert werden. Moscheen erhalten bisher kein Geld vom deutschen Staat.

Ates kritisiert Einflussnahme aus der Türkei

Auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat sich für die Steuer ausgesprochen. Es sei eine Option, die Einflussnahme aus dem Ausland durch politisch gesteuerte Fördergelder zu unterbinden. Die Gründerin der liberalen Moschee in Berlin, Seyran Ates, schlug vor, die zu den fünf Säulen des Islam gehörende soziale Pflichtabgabe "Zakat" als Grundlage für die Steuer zu nehmen. Sie verstehe die Forderung, den Einfluss der aus dem Ausland finanzierten Islamverbände einzudämmen, sagte Ates. Die Auslandsfinanzierung müsse aufhören. Es sei ein "riesengroßes Problem, dass insbesondere über die Türkei und Muslimbrüder ein großer Einfluss auf die Muslime ausgeübt" werde, so Ates am Donnerstag im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

