Modellkommunen: Hier wird frühestens ab 12. April gelockert Stand: 06.04.2021 17:38 Uhr In den ausgewählten Kommunen in Niedersachsen soll der Einzelhandel bald unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen - allerdings frühestens ab 12. April. Ein Überblick.

Shoppen gehen, Kulturveranstaltungen besuchen und draußen im Café sitzen - das und mehr soll für Menschen in bestimmten Regionen bald wieder möglich sein. Das Land hat folgende 13 Kommunen ausgewählt.

Aurich

Achim

Braunschweig

Buxtehude

Cuxhaven

Einbeck

Emden

Hann. Münden

Hildesheim

Lüneburg

Nienburg/Weser

Norden

Oldenburg

Der Zuschlag für die Samtgemeinde Elbtalaue, die ursprünglich 14. Region, wurde vorerst vom Land zurückgezogen, weil die Samtgemeinde die Anforderungen doch nicht erfüllt.

Diese Kommunen starten voraussichtlich am 12. April

Braunschweig

Buxtehude

Cuxhaven

Emden

Hildesheim

Lüneburg

Nienburg/Weser

Norden

Oldenburg

Andere Kommunen brauchen mehr Zeit

Achim im Landkreis Verden plant derzeit, am 16. April mit dem Modellprojekt zu beginnen. Viele Einzelheiten müssten noch abgestimmt werden, so Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos). Es müsse etwa noch abgewartet werden, bis ein zweiten Testzentrum eingerichtet worden ist. Dafür gebe es aber schon eine Zusage. Auch Aurich will am 16. oder 17. April starten. Noch liefen Abstimmungsgespräche mit dem Handel, heißt es. Frühestens nächste Woche will Einbeck im Landkreis Northeim an den Start gehen. Einen konkreten Zeitpunkt gebe es noch nicht, so ein Stadtsprecher. Hann. Münden im Landkreis Göttingen peilt derzeit den 13. oder 14. April an und möchte Tagesgästen und Radtouristen wieder eine "einigermaßen funktionierende Außengastronomie bieten", wie Bürgermeister Harald Wegener (parteilos) sagte.

Kommunen müssen Kriterien erfüllen

In den Modellkommunen dürfen laut Verordnung Geschäfte, Theater, Kinos, Galerien, Museen, Fitnessstudios und Straßencafés in "sicheren Zonen" öffnen. Dabei müssen aktuelle negative Antigen-Schnelltests sowohl von Kundinnen und Kunden sowie den Angestellten vorliegen. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Mit dem Einsatz einer App, zum Beispiel der Luca-App, soll die Kontaktverfolgung im Falle einer Infektion erleichtert werden. Die Kommunen mussten zudem ein Konzept für einen Ordnungs- und Sicherheitsdienst zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln vorlegen und festhalten, wie das zuständige Gesundheitsamt eingebunden wird.



Videos 1 Min Bewerbungsstart für Projekt Modellkommune nach Ostern Geöffnete Geschäfte, Kultureinrichtungen und Straßencafés trotz Corona: 25 Städte oder Gemeinden können mitmachen. (29.03.2021) 1 Min

Es gibt eine zweite Auswahlrunde

Die Spitzen der rot-schwarzen Koalition hatten sich Mitte März auf diesen Modellversuch geeinigt. An Karsonnabend gab das niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden die Auswahl bekannt. Zunächst seien nur Kommunen zugelassen worden, die "im Wesentlichen eine Inzidenz von 100 nicht überschreiten". Alle Kommunen wollen in den nächsten zwei Wochen beginnen", so Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Die Kommunen würden nun Dauer und Geltungsbereich des Modellgebiets per Allgemeinverfügung festlegen. Sie müssen auch bestimmen, ob nur Einwohnerinnen und Einwohner ihrer Kommune die "sicheren Zonen" betreten dürfen oder auch Besuchende von außerhalb. Leider habe man nur eine begrenzte Zahl an Kommunen auswählen können, sagte die Ministerin. Insgesamt sollen 25 mitmachen können - in einer zweiten Runde würden demnach elf weitere Modellprojekte zugelassen. Die Entscheidung soll bis zum 17. April fallen.

Weil: "Wir brauchen Perspektiven"

Zur Verkündung der Modellregionen erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): "Wir bleiben vorsichtig. Aber wir wollen einem neuen System mit Testen, Besucherlenkung und AHA-Regeln eine Chance geben. Wir brauchen Perspektiven." Der Präsident des Niedersächsischen Landkreistages, der Celler Landrat Klaus Wiswe (CDU), zeigte sich unter dem Strich zufrieden. Die Entscheidung für eine gestufte Zulassung sei nachvollziehbar. Vom Präsidenten des Niedersächsischen Städtetages und Oberbürgermeister von Lüneburg, Ulrich Mädge (SPD), hieß es: "Ich bin sicher, dass alle ausgewählten 14 Kommunen sehr verantwortungsbewusst mit den Öffnungsmöglichkeiten umgehen werden."

Niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz gewinnt

Die Kommunen sollen zu den Modellprojekten Erfahrungsberichte vorlegen, außerdem werden sie wissenschaftlich begleitet. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass die Modellkommunen landesweit gleichmäßig verteilt sind. Bei Bewerbungen vergleichbarer Kommunen habe diejenige mit der niedrigsten Sieben-Tages-Inzidenz den Zuschlag bekommen.

Kritik von Bundeskanzlerin Merkel

Bis Ende März hatten mehr als 60 Kommunen Interesse bekundet, darunter Osnabrück, Hannover, Braunschweig und Celle. Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 200 wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen. Ministerpräsident Weil hatte das Modellprojekt trotz Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigt. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sprach ebenfalls Unterstützung aus. "Wir werden mit einem gewissen Infektionsgeschehen in Deutschland leben müssen. Deshalb sind solche Modellversuche, wie ich finde, nicht unvorsichtig oder gar leichtsinnig", sagte er NDR Info. Ein ähnliches Projekt in Tübingen in Baden-Württemberg steht wegen steigender Inzidenzzahlen aktuell in der Kritik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2021 | 13:00 Uhr