Stand: 01.04.2022 15:47 Uhr Ministerpräsident Weil positiv auf Corona getestet

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Staatskanzlei am Freitag bekannt. Er habe nur leichte Erkältungssymptome und werde für mindestens sieben Tage zu Hause in Isolation bleiben. Da er ohnehin ab Freitag Urlaub habe, müssten keine Termine abgesagt werden, teilte eine Regierungssprecherin mit. Alle notwendigen Amtsgeschäfte werde Weil weiter erledigen - digital oder per Telefon.

