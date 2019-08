Stand: 09.08.2019 17:08 Uhr

M'era Luna 2019: Die Bands im Livestream

Zum 19. Mal findet am 10. und 11. August das M’era Luna Festival auf dem Flugplatz Drispenstedt in Hildesheim statt. Das Festival gilt als eines der größten der Gothic-, Steampunk- und Cosplayer-Szene und lockt jedes Jahr rund 25.000 Fans nach Niedersachsen. Mit ihren aufwendigen Kostümen sind sie die eigentlichen Stars des Festivals. Das M'era Luna ist ausverkauft, vor Ort gibt es nur noch ein begrenztes Kontingent an Tagestickets für den Sonntag.

Die Headliner sind Stammgäste beim M'era Luna

Die Headliner können dabei bereits auf einige Jahre M'era-Luna-Erfahrung zurückgreifen. Die Metalband Within Temptation war bereits siebenmal dabei, ASP sogar achtmal. VNV Nation trat sechsmal beim M'era Luna auf und Fields of the Nephilim viermal. Es sind allerdings auch diese Szene-Größen, die der Mehrheit des Publikums gefallen. Gleichzeitig bespielen viele Newcomer die zwei Bühnen des M'era Luna. Insgesamt 40 nationale und internationale Bands präsentieren sich am Sonnabend und Sonntag dem Publikum. Für ARTE produziert der NDR die Konzertmitschnitte von der Hauptbühne und präsentiert eine Auswahl im Livestream.

Die Übertragung folgender Bands ist bisher bestätigt (Stand 09.08):

Neben den Auftritten wird es einen Mittelalter-Markt, Lesungen, die Gothic Fashion Show, Disko-Nächte und zahlreiche Verkaufsstände geben.

Besucher reisen sogar aus Chile und Japan an

Seit dem Jahr 2000 gibt es das M'era Luna Festival. Nachdem es mit rund 11.000 Gästen begonnen hat, ist es seit 2013 durchgängig ausverkauft gewesen. Das M'era Luna hat mittlerweile auch im Ausland einen Stellenwert - Gäste aus Chile, Ecuador und Japan kommen jedes Jahr nach Niedersachsen. Auf sie möchten die Organisatoren des Festivals mit einem englischen Web-Angebot und einem Infostand am Flughafen Hannover noch besser eingehen. Außerdem wollen die Veranstalter ab jetzt jedes Jahr mit neuem Design punkten, das sich an mysteriösen Ikonen aus alten Sagen orientiert.

