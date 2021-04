Menschen in Niedersachsen gedenken heute der Corona-Opfer Stand: 18.04.2021 08:09 Uhr Mit vielen Aktionen erinnern Politiker, Geistliche und Bürger heute an diejenigen, die durch Covid-19 ihr Leben verloren haben. In Niedersachsen starben seit Pandemie-Beginn mehr als 5.000 Menschen.

In Wolfsburg und vielen anderen Orten wehen die Fahnen heute auf halbmast, Kirchenglocken läuten zum Gedenken an die Toten. In Braunschweig ist am Vormittag ein Gedenkgottesdienst in der St.-Martini-Kirche geplant, zu dem Vertreterinnen und Vertreter aller Religionsgemeinschaften eingeladen sind. Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) will dort ein Wort an die Trauernden richten. In Göttingen begehen Bürgerinnen und Bürger den bundesweiten Gedenktag am Mittag mit einer Schweigeminute. In der Landeshauptstadt Hannover wollen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Nachmittag Blumen niederlegen. In Wilhelmshaven pflanzt Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) einen Baum hinter dem Rathaus und in Osnabrück begeht Bischof Franz-Josef Bode am Abend einen Gottesdienst im Dom.

Aufruf: Abends Kerzen in die Fenster stellen

Ministerpräsident Weil bekräftigte den Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), an den Abenden des Wochenendes Kerzen in die Fenster zu stellen. "Wir wollen uns bewusst machen, was wir verloren haben, aber gemeinsam auch Hoffnung und Kraft schöpfen", sagte Steinmeier.

