Lockerungen gefordert: Heilbäder wollen zu Ostern öffnen Stand: 01.03.2021 15:22 Uhr Der Tourismus in Niedersachsen liegt seit Monaten brach - das betrifft auch den Gesundheitstourismus in den Kur- und Heilbädern. Deren Verband fordert nun behutsame Öffnungen ab Ostern.

Die Menschen sehnten sich danach, sich endlich wieder in der Natur zu erholen, sagte Norbert Hemken, der Vorsitzende des Heilbäderverbandes Niedersachsen mit Sitz in Bad Zwischenahn. Zudem betonte er, dass die Kur- und Heilbäder dringend gebraucht würden angesichts der von ihm geschätzten 2,5 Millionen Corona-Erkrankten, die ihr Immunsystem in den Bädern stärken wollten oder müssten.

Perspektiven für Gesundheitsbranche und regionale Infrastruktur

Auch die Gesundheitsbranche brauche dringend eine Perspektive. Mehr als 50 Prozent der touristischen Übernachtungen landesweit werden nach Verbandsangaben in den Kur- und Heilbädern verbucht. Laut Hemken stehen inzwischen viele Existenzen auf dem Spiel. Die Rede sei nicht nur von Hotel- und Gastronomiebetrieben. Auch die regionale Infrastruktur sei auf Kurgäste angewiesen - beispielsweise die meisten Läden, die in den Seebädern auf den Ostfriesischen Inseln, an der Küste in Butjadingen, Otterndorf oder in Bad Zwischenahn noch inhabergeführt seien. Durch den Lockdown fehlten massiv Einnahmen. Zudem arbeiteten viele Menschen in den Kurbetrieben auf selbstständiger Basis, etwa als Physiotherapeuten.

Regionale Pilotprojekte zum Start

Hemken fordert eine langsame und sensible Öffnung der Kurorte und Bäder. Sollte es Vorbehalte für eine landesweite Regelung geben, kann sich Hemken auch regionale Pilotprojekte vorstellen. Der Heilbäderverband Niedersachsen plant unter anderem Gespräche mit dem Land, mit Vertretern der Kommunen, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband sowie mit der Industrie- und Handelskammer. Diskutiert werden soll unter anderem über negative Testnachweise und Kontrollen.

