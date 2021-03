Live: Weil äußert sich zu Corona-Maßnahmen in Videoschalte Stand: 04.03.2021 17:38 Uhr Nachdem eine erste Pressekonferenz wegen eines Corona-Falls abgesagt wurde, äußert sich Ministerpräsident Weil nun in einer Video-Schalte. NDR.de zeigt sie im Livestream.

Dabei wird es um den Fahrplan gehen, mit dem Niedersachsen durch die nächsten Wochen und Monate kommen will. Der orientiert sich an den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen. Am Nachmittag gab das Kultusministerium bereits bekannt, dass die Schulen in Niedersachsen ihren Betrieb ab dem 15. März wieder ausweiten.

Klassen 5 bis 7 und 12. Jahrgang im Wechselmodell

Dann beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang das Homeschooling. Sie kehren im Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurück, in das sogenannte Szenario B. Eine Woche später, vom 22. März an, sollen dann alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren. Für Grundschüler und Abschlussklassen gilt zudem bereits von Montag an wieder die Präsenzpflicht. Bisher konnten die Eltern dieser Schüler entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder von zu Hause aus lernen lassen wollen.

Kita ab Montag im eingeschränkten Regelbetrieb

"Mit Blick auf die Gesamtgemengelage - diffuses Infektionsgeschehen, Mutationen, Stagnation bei Inzidenz - bin ich froh, dass wir heute diesen weiteren Öffnungsschritt machen können", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Die Schulen würden behutsam und schrittweise wieder geöffnet. "Alle sollen sicher Tritt fassen und die Schulen sich nach und nach füllen." Bereits vom 8. März an kehren die Kindertagesstätten zurück in den eingeschränkten Regelbetrieb. Die Kitas sind damit im Grundsatz geöffnet und bieten Betreuung in Regelgruppengröße an, allerdings dürfen sich die Gruppen nicht durchmischen.

Stufenweise Lockerungen vorgesehen

Am Morgen hatte sich Weil bereits in einer Mitteilung zum Corona-Gipfel geäußert: "Das waren lange und anstrengende Beratungen, aber der Einsatz hat sich gelohnt. Bund und Länder haben sich auf eine wirkliche Fortentwicklung der bisherigen Strategie im Kampf gegen die Pandemie geeinigt." Unter anderem wurde auf dem Bund-Länder-Gipfel beschlossen, den Lockdown bis zum 28. März zu verlängern. In den neuen Beschlüssen sind aber auch stufenweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen verankert. Diese beziehen sich auf persönliche Kontakte und die Öffnung des Einzelhandels und anderer Branchen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt schrittweise und vorsichtig zu Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger kommen", sagte Weil.

Treffen mit zwei Haushalten wieder möglich

Wie die niedersächsische Staatskanzlei mitteilte, sollen sich ab der kommenden Woche wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten privat treffen dürfen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Bei den Bund-Länder-Beratungen wurde zudem vereinbart, dass Paare generell als ein Hausstand zu betrachten sind. In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 können auch Treffen des eigenen Haushalts mit zwei weiteren Haushalten mit insgesamt maximal zehn Personen erlaubt werden - auch dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit.

Lockerungen für Einzelhandel und Zoos in Sicht

Auch weitere mögliche Lockerungen sind an die Sieben-Tages-Inzidenz geknüpft. Bei einem stabilen Wert von unter 50 in einer Region kann der Einzelhandel mit einer Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen. Dies gilt für die ersten 800 Quadratmeter, für eine darüber hinausgehende Fläche ist ein weiterer Kunde pro 20 Quadratmeter zulässig. Liegt die Inzidenz unter 50 können auch Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten wieder aufmachen. Zudem soll dann kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis zu zehn Personen im Außenbereich möglich sein. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz 14 Tage lang unter 50 bleibt, soll auch die Öffnung der Außengastronomie mit Terminbuchung wieder möglich sein. Ein tagesaktueller Covid-19-Test ist nötig, wenn sich mehrere Haushalte einen Tisch teilen.

Ab Sieben-Tages-Inzidenz von 100 nur wenig erlaubt

Liegt der Inzidenzwert zwischen 50 und 100 darf der Einzelhandel zunächst nur für sogenannte Terminshopping-Angebote geöffnet werden. Auch bei Museen, Galerien, Zoos, botanischen Gärten und Gedenkstätten sind dann Terminbuchungen verpflichtend. Erlaubt sein soll dann auch Individualsport allein oder zu zweit sowie Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis einschließlich 14 Jahren im Außenbereich.

Inzidenzwert der Landkreise ist entscheidend

Wie ein Sprecher der Staatskanzlei gegenüber NDR.de bestätigte, bezieht sich der maßgebliche Inzidenzwert jeweils auf den Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt. Es soll aber auch die Gesamtlage betrachtet werden. So seien Lockerungen beispielsweise nicht zwingend ein Automatismus, falls die Inzidenz in den Nachbarkreisen deutlich höher liegt. In diesem Fall könne es sinnvoll sein, einem Einkaufs-Tourismus entgegenzuwirken, so der Sprecher. Zudem gibt es eine Art Notbremse: Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 50 beziehungsweise über 100 steigt, treten die vorherigen Regelungen wieder in Kraft.

