Land nimmt Bundeswehr-Helfer und Familien aus Afghanistan auf Stand: 13.08.2021 12:26 Uhr Nach Angaben des Innenministeriums hat Niedersachsen bislang die Familien von 34 afghanischen sogenannten Ortskräften aufgenommen.

Wie das Ministerium in Hannover mitteilte, sind bislang 171 Personen aus Afghanistan nach Niedersachsen gekommen. 300 weitere Menschen sollen in Kürze eingeflogen werden. Laut Bundesinnenministerium warten rund 3.000 Personen in der Hauptstadt Kabul auf ihre Ausreise.

Taliban bedrohen ehemalige Helfer

Die afghanischen Ortskräfte haben der Bundeswehr in den vergangenen Jahren bei ihren Einsätzen wichtige Dienste geleistet. Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus dem Land und dem Vormarsch der Taliban fürchten sie dort um ihr Leben.

AUDIO: Pulverfass Afghanistan - Der Vormarsch der Taliban und die Folgen (13.08.2021) (10 Min) Pulverfass Afghanistan - Der Vormarsch der Taliban und die Folgen (13.08.2021) (10 Min)

